Les critiques les plus récurrentes envers la Nintendo Switch 2 à son lancement s’effacent doucement, mais sûrement. Le tarif reste le même, malgré quelques belles promotions déjà, mais son catalogue, lui, grossit à vue d'œil. 2026 sera l’année où le constructeur consolidera le portfolio de sa dernière-née et ses efforts s’avèrent pour l’instant payants. Pokemon Pokopia s’est écoulé à quelque 2 millions d’exemplaires rien que la semaine de son lancement, Animal Crossing a embarqué quelques nouveaux voyageurs, Mario Tennis a fait son grand retour et maintenant Super Mario Bros Wonder, l’un des meilleurs jeux de la Nintendo Switch, revient avec une mise à jour Nintendo Switch 2. Une première vague de nouveautés qui n’est que le début, et la prochaine grande exclusivité de ma console arrivera dans quelques semaines. Un retour ardemment attendu par les nostalgiques de l’époque 3DS, qui peut maintenant être testé gratuitement.

Une démo gratuite pour la prochaine exclu Nintendo Switch 2

Des chansons complètement barrées qui font aujourd’hui encore le tour des réseaux sociaux et de TikTok, des memes indémodables, et des heures à se taper tous les délires possibles et imaginables sous sa couette, 3DS à la main. Tomodachi Life est à sa manière une institution dans le portfolio de Nintendo. Dire que son retour, 13 ans plus tard sur Nintendo Switch 2, était attendu impatiemment serait un doux euphémisme. Et l’éditeur japonais n’a pas fait les choses à moitié pour tous les joueurs (à qu’il manque peut-être une case, on ne sait pas quand on voit certaines créations, mais pitiez continuez !), qui voient en Tomodachi Life Une Vie de Rêve ce que serait Half-Life 3 pour beaucoup d’autre.

Des identités de genre plus affirmées, l’inceste définitivement noyé au profit de liens de parentalités… Nintendo semble avoir été sans concession. Et pas besoin d’attendre le 16 avril pour commencer à créer ses premiers spécimens à qui l’on fera vivre toute l’étendue de notre créativité. Une démo du jeu est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch 2.

Quel est le contenu de cette démo ?

Cette démo gratuite permettra de créer ses trois premiers Mii et de commencer à s’occuper d’eux, avant de reprendre la partie dans le jeu à sa sortie, une fois acheté. Toute progression sera transférée dans la version finale de Tomodachi Life : Une vie de rêve. En prime, un déguisement de hamster pour nos personnages préférés sera offert à tout joueur terminant la démo de l’exclusivité Nintendo Switch 2. Rendez-vous directement sur l'e-Shop de votre console, ou en cliquant sur le lien ci-dessous pour démarrer votre aventure.

Attention petit conseil. N'allez surtout pas dans la boutique de vêtements une fois le troisième personnage débloqué. Vous ne pourrez plus faire interagir vos Mii, qui resteront coincés chez eux. Cela marquera donc la fin de la démo.