L'année 2026 va être particulièrement riche en grosses sorties sur Nintendo Switch 2. Entre les exclusivités, dont certaines sont encore inconnues ou tout juste teasées, et les jeux multiplateforme comme prochainement Resident Evil 9 Requiem, il va y avoir de quoi faire. L'un des gros jeux du mois de février vient d'ailleurs de partager une démo accessible gratuitement et sans aucune condition préalable afin que vous puissiez l'essayer gratuitement, et ce dès maintenant.

Une grosse sortie Nintendo Switch 2 jouable gratuitement dès maintenant

En plus du très attendu survival horror de Capcom, une autre grosse licence japonaise aussi importante et adorée s'apprête à faire son retour en février : Dragon Quest. La franchise culte de J-RPG continue son opération séduction en ressortant certains de ses vieux titres les plus marquants dans de nouvelles versions entièrement retapées. De vrais remakes, comme ceux des trois premiers opus d'ores et déjà disponibles sur toutes les plateformes. Dragon Quest 7 Reimagined est attendu sur Nintendo Switch 2 dès le 3 février prochain et vous propose de l'essayer gratuitement. A noter qu'il sortira également sur PS5 et Xbox Series.

Grâce à ce nouveau remake, vous pourrez découvrir, ou redécouvrir, cet épisode magistral sous un nouveau jour. Comme les précédents remakes, le jeu a eu le droit à une refonte graphique intégrale et sa direction artistique a entièrement été repensée pour davantage mettre en valeur les personnages dessinés par le maître Akira Toriyama. Le jeu se transforme en véritable diorama vivant, idéal pour le côté nomade de la Nintendo Switch 2. Malgré tout, il ne perd en rien de son charme iconique. On retrouvera ainsi la même histoire, ses personnages haut en couleur et son gameplay. Bien entendu, de nombreuses optimisations et améliorations modernes sont attendues.

Dragon Quest 7 Reimagined ajoutera aussi plusieurs nouveautés inédites. Notamment les Privilèges de Vocation, qui permettront de davantage personnaliser ses aptitudes et bien d'autres petites choses. Vous pouvez en tout cas vous en faire une idée dès maintenant sur Nintendo Switch 2 en téléchargeant la démo gratuite directement depuis l'eShop. Notez que cette démo est également disponible sur PS5 et Xbox Series.

source : Nintendo