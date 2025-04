La Nintendo Switch 2 fait encore parler d'elle et cette fois c'est parce que Nintendo a pris une décision qui prive des millions de joueurs. Heureusement, on évite le pire, mais la sortie de la console s'annonce musclée.

Oui, vous n'êtes pas sans savoir que la situation géopolitique est quelque peu déprimante en ce moment. Parfois (souvent en fait), la politique mondiale a un impact direct sur notre médium et son industrie. C’est ce qu’il se passe en ce moment aux États-Unis où les mesures du président en place font beaucoup de vagues et éclaboussent jusqu'à la Nintendo Switch 2.

Nintendo annule les précommandes pour des millions de joueurs

Non, nous ne sommes pas là pour faire un état des lieux de la politique étrangère, ou encore de son impact que cela aura sur le reste du monde par effet domino et tout un tas de paramètres qui nous dépassent. On est surtout là pour parler de ce qu’il risque de se passer et de ce qu’il se passe avec la Nintendo Switch 2.

Nous vous parlions il y a quelques heures des augmentations dues aux nouvelles taxes imposées par le président Trump à plusieurs pays clés dans la fabrication de matériaux utilisés pour la Nintendo Switch 2, mais aussi d’autres composants importants. Face à cette politique, Nintendo a réagi en prenant une décision radicale et décide de geler tout bonnement les précommandes sur tout le territoire américain, et ce, jusqu’à une date encore indéterminée. Big N précise néanmoins que la date de sortie est toujours maintenue au 5 juin prochain. D’ici là, c’est un peu flou et nos camarades américains commencent à avoir quelques sueurs froides.

« Les précommandes de la Nintendo Switch 2 aux États-Unis ne débuteront pas le 9 avril 2025 afin d'évaluer l'impact potentiel des droits de douane et l'évolution du marché [...] Nintendo actualisera le calendrier ultérieurement. La date de lancement, fixée au 5 juin 2025, reste inchangée. » nous rapporte IGN.

On évite le pire chez nous, vous aurez vos Nintendo Switch 2

Pour l’heure, chez nous autres français, rien à craindre. Les précommandes sont bel et bien maintenues au 8 avril prochain, bien que la plupart des revendeurs sont déjà sur le pied de guerre et il est déjà possible de l’acheter en profitant de prix préférentiels çà et là ou sur les jeux. En l’état, rien ne devrait venir mettre des bâtons dans les roues à Nintendo, sauf si des joueurs impatients s’empresse à venir se servir dans d’autres pays, mais compte tenu des diverses sécurités mises en place par Nintendo pour empêcher les scalpers, les difficultés que représente l’import et tout ce qu’il se passe autour, c’est difficilement concevable.

La seule chose qui peut venir changer l’humeur des joueurs par chez nous c’est une potentielle augmentation de sprix à cause du dérèglement des marchés, notamment si Nintendo cherche à tous les lisser à la hausse.

Source Nintendo via IGN