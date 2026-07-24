La Nintendo Switch 2 va s'offrir un des meilleurs jeux de survie post-apo. L'annonce est tombée officiellement, il aura droit à une édition spéciale pour l'occasion.

Si sa grande sœur n'avait pas pu lui faire une place dans son catalogue, la nouvelle console hybride de Nintendo va rectifier le tir. C'est officiel, DayZ arrive sur Nintendo Switch 2 cette année. Le jeu de survie de Bohemia Interactive, encensé par les amateurs du genre depuis 8 ans, va ainsi s'ouvrir à un tout nouveau public avec sa Cool Edition. Découvrez ce qu'elle contient.

Un jeu de survie extrêmement apprécié arrive sur Nintendo Switch 2

Préparez-vous à mettre le pied dans un monde post-apo immersif dès cette année sur Nintendo Switch 2. Bohemia Interactive a travaillé au portage de DayZ, son jeu de survie anxiogène à souhait. Ainsi, les fans de Big N vont enfin pouvoir connaître ce frisson glacial de la rencontre avec chaque auteur joueur, ne sachant pas si ce pourrait être notre dernière.

Car DayZ, c'est cela. Une expérience de survie authentique et exigeante, tirée à l'origine de la simulation militaire ARMA II. On ne s'étonnera donc pas que le réalisme soit poussé à son paroxysme quand il s'agit de gérer ses ressources et ses besoins. Les joueurs Nintendo Switch 2 vont bientôt le découvrir : voir le jour suivant est un défi de tous les instants dans le jeu de Bohemia.

Mais le succès de DayZ vient aussi de sa narration. Son monde ouvert nous entraîne dans des récits marquants sur lesquels nos choix peuvent avoir de lourdes conséquences. D'autant plus qu'avec sa dimension multijoueur, l'histoire se dessine aussi à plusieurs. Ainsi, on avance et on lutte ensemble, malgré les bugs persistants qui rendent encore l'expérience frustrante aujourd'hui. Espérons toutefois que la Nintendo Switch 2 saura s'en défaire.

Quel contenu contient DayZ Cool Edition ?

Puisque la Nintendo Switch 2 accueillera la Cool Edition de DayZ, cela veut dire que les joueuses et joueurs auront droit à davantage que le jeu de base. Plusieurs contenus supplémentaires sont inclus dans cette version. C'est donc une bonne occasion de faire un tour d'horizon complet de l'expérience avec :

Le jeu de base, avec l'accès à la carte originelle de Chernarus

L'extension Livonia, qui ouvre sur une région forestière sauvage

L'extension Frostline, avec son archipel volcanique et enneigé de Sakhal

Des bonus numériques issus de l'édition Deluxe, comme des fonds d'écran, les différentes maps en PDF et la bande originale de DayZ

Quand sortira DayZ Cool Edition sur Nintendo Switch 2 ?

Bohemia Interactive annonçait l'arrivée de DayZ sur Nintendo Switch 2 le mois dernier. Cependant, ni le studio tchèque ni le consolier n'ont pour l'instant donné de date de sortie. On sait seulement que la Cool Edition sera disponible en 2026.