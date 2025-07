Quand on est un jeu indépendant, il est parfois difficile de réussir à se faire une place dans un marché quotidiennement saturé en nouvelles sorties. C’est pourtant ce qu’a réussi à faire Dave the Diver en 2023. Développé et édité par Mintrocket, une filiale du groupe sud-coréen Nexon, ce titre mêlant gestion, action-aventure et jeu de rôle s'est en effet rapidement attiré les faveurs du public, au point d’être nommé parmi les meilleurs jeux indépendants aux Game Awards cette année-là. Et aujourd’hui, le studio a une belle annonce pour les joueurs Nintendo Switch 2.

Dave the Diver arrive sur Nintendo Switch 2

En effet, alors que Dave the Diver vient tout juste de fêter son deuxième anniversaire, Mintrocket a profité de l’occasion pour annoncer une série de promotions autour du jeu et surtout, pour dévoiler quelques extraits d’un nouveau DLC narratif, « Dans la jungle », à venir début 2026. Mais les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là puisque le studio a également confirmé à cette occasion qu’une mise à niveau Nintendo Switch 2 était actuellement en préparation pour tous les possesseurs de Dave the Diver sur Nintendo Switch.

« Bonjour, diver ! En fait, nous allons bientôt fournir une mise à niveau gratuite sur Switch 2 » a en effet révélé Mintrocket en réponse à la question d’un internaute dans les commentaires de la vidéo. Malheureusement, le studio n’a pas tenu à préciser ce que « bientôt » voulait réellement signifier, pas plus que ce que l’on pouvait attendre de cette version Switch 2 de Dave the Diver. Cela dit, pour les joueurs, avoir droit à une mise à niveau gratuite reste toujours une excellente nouvelle, donc nul doute que celle-ci va faire des heureux.

Un jeu indépendant atypique

Pour rappel, Dave the Diver met en scène le personnage de Dave, un plongeur en haute mer responsable d’un restaurant de sushis. C’est donc à lui de fournir le poisson en pêchant ce dont il a besoin, ce qui nécessite au préalable de récolter suffisamment de ressources pour pouvoir fabriquer et améliorer son équipement. Plus qu’un simple jeu de pêche, Dave the Diver invite toutefois également le joueur à combattre les potentiels dangers de l’océan, et même à en explorer les profondeurs à la recherche d’objets rares qu’il est ensuite possible de revendre.