Tandis que les détenteurs d'une Nintendo Switch 2 surveillent naturellement les grosses exclusivités à venir courant 2026, la dernière console du géant japonais pourra également compter sur plusieurs jeux tiers pour garnir son catalogue. Tel est le cas du titre qui nous intéresse ici, qui aurait dû arriver en octobre dernier, avant de faire l'objet d'un report jusqu'à nouvel ordre afin de bénéficier de plus amples optimisations sur l'appareil hybride. D'après un leak tout frais et alors que beaucoup commençait à s'inquiéter à son sujet, sa nouvelle date de sortie semble se préciser.

Plusieurs jeux tiers déjà sortis sur d'autres plateformes devaient arriver l'année dernière sur Nintendo Switch 2, mais ont fait l'objet d'un gros report, car manquant cruellement d'optimisation sur le dernier appareil hybride de Big N. On pense notamment à la Tarnished Edition d'Elden Ring, qui doit arriver courant 2026, ou encore en l'occurrence de Borderlands 4, qui aurait dû sortir un mois après son arrivée le 12 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Gearbox a toutefois dû repousser cette échéance indéfiniment et annuler les précommandes, car le titre n'était clairement pas prêt pour la petite dernière du géant japonais.

Quatre mois après la sortie initiale et alors que de nombreux fans se demandaient ce qu'il advenait de cette fameuse version Nintendo Switch 2 de Borderlands 4, voilà qu'un listing à son égard a récemment fait son apparition sur le site portuguais GamingReplay. D'après celui-ci, le titre devrait donc compléter son tableau de chasse avec la dernière console de Big N le 27 février 2026, soit dans un peu plus d'un petit mois.

Comme toujours, il convient de prendre cette information avec de prudentes pincettes. Le site de ventes en question a peut-être tout simplement cité cette date au hasard. En l'absence d'annonce officielle de Gearbox ou encore de Nintendo, il faudra donc attendre des signes de vie officiels de leur part pour avoir le fin mot de l'histoire concernant l'arrivée prochaine ou non de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2.

Source : GamingReplay