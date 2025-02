Ça y est, depuis le temps, on peut dire qu'on a digéré l'annonce de la Nintendo Switch 2. Le constructeur semble avoir eu du flair cette fois-ci, adoptant le nom que toute la presse lui donnait déjà depuis des mois, voire des années. Au moins, avec ce modèle numéroté, il ne risque pas d'y avoir confusion avec sa grande sœur, comme ce fut le cas à l'époque de la Wii U. Toutefois, la nouvelle console de Big N a encore beaucoup à dévoiler, dont sa très attendue date de sortie.

Une Nintendo Switch 2 plus proche qu'on ne le croirait ?

Avec tous les leaks qui ont eu lieu avant l'annonce de la Nintendo Switch 2, de plus en plus d'informations ont commencé à être avancées. Et maintenant qu'on a enfin du concret qui s'officialise, la tension monte. Sans surprise, la date de sortie fait beaucoup parler. Cependant, il ne faudrait pas trop prêter l'oreille aux revendeurs. Du moins, c'est ce qu'avancerait un certain « Sean », apparemment ancien employé chez Nintendo.

Reçu pour le podcast Kit & Krysta, le fameux Sean a averti contre les informations qui circulent ces derniers temps issus de leaks provenant des revendeurs. Cela concerne à la fois le prix et la date de sortie de la Nintendo Switch 2. Selon lui, il n'y a aucune chance qu'ils sachent déjà. En fait, d'après son expérience, ils auront connaissance de la date en même temps que le grand public. Ou, éventuellement, une à deux semaines avant au maximum. En somme, s'ils devaient avoir la date précise, ce ne serait probablement que quelques jours avant le Nintendo Direct dédié à la console, le 2 avril 2025.

Enfin, ce Sean estime que la Nintendo Switch 2 devrait arriver à peu près en milieu d'année. Il mise plus exactement sur la « mi-juin » 2025. Dans tous les cas, il serait très étonné que la console arrive après l'été. Il ajoute d'ailleurs qu'il y a de « bonnes raisons stratégiques » à cela, sans rentrer pour autant dans les détails.

Difficile dans l'immédiat de corroborer les propos de ce Sean, ni même de savoir s'il a véritablement travaillé chez Nintendo. Toujours est-il que ce qu'il avance a du sens, même si on ne peut pas tout prendre pour argent comptant. Une chose est sûre cela dit, nous en saurons plus à l'occasion de la présentation officielle en avril prochain !