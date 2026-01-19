C’est la rumeur qui a enflammé une partie de la Toile ce weekend. Les dates de sortie de plusieurs grosses exclusivités Nintendo Switch 2 auraient été dévoilées à l’avance.

Malgré un lancement tonitruant à l’échelle mondiale, la Nintendo Switch 2 doit encore faire ses preuves, d’autant plus que son catalogue de lancement a été jugé relativement timide. Quelques exclusivités sont toutefois venues poser les premières bases, à commencer par Donkey Kong Bananza, véritable vitrine technique de la console. Mais ce sont bien les mois à venir, et la stratégie de Nintendo qui les accompagnera, qui s’avéreront décisifs. L’année s’annonce en tout cas particulièrement chargée. Entre les portages de FF7 Remake et d’Elden Ring, mais aussi Pokemon Pokopia, Yoshi and the Mysterious Book, The Duskblood ou encore Fire Emblem Fortune’s Weave, la Nintendo Switch 2 pourra compter sur un catalogue solide pour convaincre les joueurs encore hésitants. Et il semblerait que le calendrier de la Nintendo Switch 2 soit un peu plus précis. La date de sortie de l'une des prochaines exclusivités majeures aurait leaké. Enfin c'est ce qu'Internet pense.

Un leak conséquent pour les prochaines exclu Nintendo Switch 2 ?

Ce n’est un secret pour personne : Nintendo s’apprête à enchaîner les prises de parole en février 2026. L’éditeur japonais a pris l’habitude d’organiser un Nintendo Direct à cette période de l’année, généralement accompagné d’un Pokemon Presents. Le prochain rendez-vous s’annonce d’autant plus incontournable qu’il devrait lever le voile sur le line-up de la Nintendo Switch 2 pour les mois à venir. Dates de sortie et nouvelles informations concernant les exclusivités déjà annoncées sont attendues, sans oublier quelques surprises soigneusement conservées pour l’occasion. Mais ce week-end, la Toile s’est enflammée après qu’un média a semblé éventer les dates de sortie de certains des titres les plus attendus de la console, dont The Duskbloods de FromSoftware et Fire Emblem Fortune’s Weave.

La branche portugaise d’Eurogamer a en effet listé le tactical-RPG pour le 22 mai 2026, tandis que The Duskbloods y est mentionné avec une sortie fixée au 10 juillet 2026. De quoi alimenter immédiatement les rumeurs et les conversations sur les réseaux sociaux, mais à y regarder de plus près, cela ressemble surtout à un sérieux cafouillage. Dans les faits, seuls deux jeux Nintendo Switch 2 disposant de dates de sortie officiellement confirmées figurent dans cette liste, et toutes deux sont erronées.

Faut-il y croire ?

The Duskblood, l'exclusivité Nintendo Switch 2 de FromSoft.

Mario Tennis Fever, annoncé de longue date pour le 12 février 2026, y apparaît ainsi avec une sortie décalée au 12 mai 2026. Même constat pour Pokemon Pokopia, attendu le 5 mars 2026, mais ici affiché au 14 mars. Qu’il s’agisse d’une erreur humaine ou d’un usage hasardeux de l’IA, difficile d’accorder le moindre crédit à ce supposé « leak ». Pour connaître les véritables dates de sortie des prochaines exclusivités Nintendo Switch 2, il faudra donc se montrer patient et attendre le prochain Nintendo Direct, prévu en février comme le veut la tradition. D’ici là, attention à ce que vous lisez sur les réseaux sociaux.

Source : Eurogamer