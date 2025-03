L'arrivée de la Nintendo Switch 2 est imminente et tout le monde y va de sa petite analyse. Des experts se sont penché sur le sujet ces derniers mois et sa date de sortie ainsi que son prix commencent à se préciser.

La Nintendo Switch 2 est sur toutes les lèvres depuis son annonce et son ultime présentation arrive à grands pas. Big N nous a donné rendez-vous le 2 avril prochain pour décortiquer sa nouvelle console et peut-être même nous faire des annonces attendues. Prix, date de sortie, jeux au lancement… On ne sait absolument rien pour le moment, mais de très sérieux analystes ont déjà leur petite idée sur la question.

Le prix de la Nintendo Switch 2 commence à se préciser

Quand sortira la Nintendo Switch 2 ? À quel prix sera la console ? Ce sont les questions qui trottent dans la tête de tout le monde, surtout avec une année particulièrement chargée en grosses sorties de jeux vidéo. Sans compter qu’en ce moment, l’ambiance à l’échelle internationale n’est pas au beau fixe et les prix flambent absolument partout depuis des années. Les souvenirs du prix de la PS5 Pro sont encore douloureux pour beaucoup. Si l’on devrait avoir nos réponses officielles dans quelques jours maintenant, plusieurs voix se sont fait entendre sur le sujet. Un ancien employé de Nintendo estime que la console devrait sortir peu avant ou pendant l’été, tandis que certains analystes estiment déjà le prix de la machine aux alentours de 400-500 dollars (500 - 600 euros chez nous grâce à la conversion magique). Aujourd'hui, de nombreux autres experts proches de Nintendo, notamment de chez Bloomberg, y vont de leurs petites prédictions concernant la date de sortie et le prix de la Nintendo Switch 2.

Hideki Yasuda, de chez Toyo Securities par exemple, déclare que pour lui la console pourrait bien coûter aux alentours de 499 dollars ( 599 euros chez nous certainement) soit une centaine de dollars de plus que la première console. Un prix qui pourrait être amené à changer comme le précise l’analyste, compte tenu des tensions politiques et commerciales entre les pays, notamment à cause de Donald Trump et sa croisade contre la terre entière qui fait flamber les droits de douane. Il y a aussi la problématique des matériaux dont le coût a drastiquement augmenté ces dernières années. Tous les analystes s’accordent en tout cas à dire que la Nintendo Switch 2 sera bien plus chère que sa grande sœur.

On a peut-être une date de sortie, ou plutôt une fenêtre

En ce qui concerne la date de sortie, là aussi la plupart des analystes sont d’accord pour dire que la Nintendo Switch 2 sortirait pour le mois de juin 2025. Une arrivée imminente donc pour la console qui ne s’est toujours pas présentée à nous dans le détail. Là-dessus, les experts précisent que Nintendo ne devrait pas trop surprendre puisque le géant serait prêt à faire un carton et prévoit un nombre astronomique de machines pour le lancement, entre 6 et 8 millions d’unités. C'est colossal. D’après leurs informations, Nintendo estime pouvoir écouler près de 20 millions de Nintendo Switch 2 la première année de commercialisation. Rien que ça. Pour rappel, à date du mois de février 2025, la Nintendo Switch première du nom s’est vendu à plus de 150 millions d'exemplaires (tous modèles confondus).

Quels jeux Nintendo Switch 2 au lancement ?

Côté jeux vidéo, quelques gros titres à venir sont déjà confirmés sur Nintendo Switch 2, ou plutôt sur « toutes les consoles de la famille Nintendo Switch » comme aime le dire Nintendo ces derniers mois. Le prochain Pokemon ZA, un nouveau Mario Kart, Metroid Prime 4 sont déjà confirmés, tout comme la suite d’une des grosses surprises de 2022 : Powerwash Simulator 2, fraîchement annoncé. On a déjà une petite liste de jeux Nintendo Switch 2 confirmés ou qui ont leakés. Les experts estiment qu’il y aura une grande quantité de jeux au lancement et une grande variété. Si l’on en croit les détails techniques connus et ceux qui font l’objet de rumeurs depuis un moment, la Nintendo Switch 2 devrait même être capable d’encaisser les gros blockbusters comme Call of Duty. On attendra de voir tout de même avant de crier victoire. La première Switch pouvait elle aussi faire tourner de gros jeux, mais au prix d'énormes sacrifices. De toute manière, on se donne rendez-vous le 2 avril 2025 sur les chaînes de Nintendo pour en avoir le cœur net.

Source : Bloomberg