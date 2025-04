C’est le grand jour, nous y sommes, LA grande révélation de la Nintendo Switch 2 par Nintendo cette fois. Après nous avoir fait fantasmer durant de très longs mois et fait l'objet d’un nombre incalculable de rumeurs, la nouvelle console de Big N se met enfin à nue, ou presque, lors d’un Nintendo Direct ce 2 avril 2025 à 15h pétante d'une durée de près d’une heure rien que pour elle. Date de sortie, aspects techniques, nouvelles, fonctionnalités et nouveautés inédites… On sait presque tout, cette fois c’est du concret, on fait le tour des annonces la concernant.

On ne l’attendait plus et pourtant, la Nintendo Switch 2 a enfin le droit à son grand rendez-vous rien que pour elle. Après de très longs mois d'attente et de leaks à gogo, Nintendo nous dévoile enfin les fonctionnalités importantes et ce que sa console a dans le ventre. Les fans espèrent déjà une vrai évolution d'autant que la précédente console a déjà 8 ans de bons et loyaux services derrière elle. Pas mal du tout. Une console nomade qui a vraiment marqué le paysage vidéoludique et s'est rapidement placée comme l'une des consoles les plus vendues de l'histoire. Il y a donc de vraies attentes concernant la prochaine génération. Est-ce que les rumeurs disaient vrai ? faut-il s’attendre à un réel bond générationnel ? Quand sort la Nintendo Switch 2 ? On a enfin nos réponses !

Les leaks auront eu raison, la Nintendo Switch 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025. Il y aura un bundle avec juste la console à 469,99€, et un pack avec Mario Kart World à 509,99€. Quant aux précommandes, elles seront disponibles avec un jour d'avance par rapport aux rumeurs, soit le 8 avril 2025. En complément de la date de sortie, la console s'est dévoilée plus longuement. Après les rumeurs, la machine a confirmé qu'elle serait équipé d'un écran LCD compatible HDR pour un meilleur contraste sur les jeux d'une taille de 7,9 pouces. Alors qu'on aurait pu craindre avoir une brique entre les mains, l'épaisseur sera de 1,39mm, soit la même chose que la Switch.

Cet écran LCD HDR de la Nintendo Switch 2 prend en charge une résolution de 1080p, en sachant qu'il sera possible d'afficher des jeux en 4K avec le nouveau dock. En ce qui concerne les jeux, le constructeur promet également un framerate jusqu'à 120fps, qui ne sera évidemment pas possible sur l'intégralité du catalogue. Pour les stocker, vous aurez le droit à une mémoire interne de 256 Go contre 32 Go pour la Switch 1. En revanche, attention, si vous voulez l'étendre, seul le format microSD express est accepté. La console comportera deux ports USB-B pour la recharger ou bien encore connecter une caméra qui servira à la nouvelle fonctionnalité GameChat.

Les nouveaux Joy-Con de la console

En plus des deux ports USB-C, la console aura des haut-parleurs améliorés pour une clarté sonore plus naturelle et une prise en charge de l'audio 3D. Pour éviter que tout problème avec le GameChat intégré à la machine en elle-même, Big N a prévu un réducteur de bruit afin que les voix des interlocuteurs soient plus audibles. Et pour en finir sur la console, sachez qu'il y aura un support bien plus grand et stable lorsqu'elle est en position tablette sur une table par exemple.

On le savait déjà, mais la Nintendo Switch 2 aura de nouvelles manettes Joy-Con qui se connectent via un système magnétique et non de rail. Ainsi, il y aura une dédiée pour les déconnecter. Un point qui rassurera peut-être celles et ceux qui avaient peur d'avoir des accessoires trop fragiles. Comme déjà aperçu via les leaks, ces Joy-Con auront des boutons SL et SR plus grands, au même titre que des sticks plus gros pour corriger l'un des plus gros problèmes de la Switch 1. Ces Joy-Con Nintendo Switch 2 pourront également se transformer en souris. Oui, comme sur un PC.

Une fonctionnalité inédite Gamechat pour la Nintendo Switch 2

On s'y attendait également, mais on a eu tout un passage sur le bouton C disposé sur le Joy-Con droit de la Nintendo Switch 2. À quoi sert-il ? À étoffer grandement toute la dimension sociale de la machine avec l'arrivée de la fonctionnalité GameChat. Actuellement, pour communiquer en ligne, il faut passer par l'application mobile sur smartphones. Oubliez ce procédé archaïque. Avec le GameChat, vous pourrez « communiquer avec vos proches tout en jouant ». Vous le verrez dans la vidéo, mais il est possible d'avoir une interface semblable à celle que l'on peut avoir sur Discord quand vous jouez.

Pour communiquer, vous pourrez directement vous servir du micro intégré à la Nintendo Switch 2 mentionné plus haut, et même y associer votre visage en le capturant via une caméra vendue séparément pour un chat vocal et donc vidéo. Dans certains jeux, comme des party game, votre tête pourra être vue en jeu dans une bulle. Comme sur Discord, vous pourrez partager votre écran, y compris si vous n'êtes pas sur le même jeu, ou afficher celui d'un collègue qui est en vocal avec vous. Si de vos amis est bloqué un titre, vous pourrez ainsi l'aider, ou le cas échéant vous moquer tout en essayant de finir premier à Mario Kart World.

Le bouton C du Joy-Con droit orange permet aussi d'ouvrir le menu de chat afin de couper le micro de la console pour prendre un appel, couper ou activer votre caméra. « En développant GameChat [pour la Nintendo Switch 2], notre but était de rendre le jeu en ligne plus convivial lorsque vous jouez avec vos proches comme si vous étiez ensemble dans la même pièce » a expliqué Takuhiro Dohta, directeur de la console. Pour profiter de ce GameChat, un abonnement au Nintendo Switch Online sera obligatoire, mais pas au début. Une offre découverte gratuite GameChat sera disponible jusqu'au 31 mars 2026. À noter que pour les parents, cette fonctionnalité sera en lien direct avec l'application mobile pour définir les réglages liés au contrôle parental.

Jouer à plusieurs sur une même console avec un seul jeu

« Sur Nintendo Switch, même si vous ne disposez que d'un exemplaire d'un jeu, vous pouvez partager les Joy-Con pour jouer à deux. Sur Nintendo Switch 2, vous pouvez jouer ensemble en local sur plusieurs consoles avec un seul jeu grâce à GameShare ». Le GameShare est une fonctionnalité de jeu en sans-fil local qui permet de recevoir des jeux sur Switch 2 et sur la Switch originale, que ce soit la version de base ou Lite. Bien que ce soit l'un des atouts, cette nouveauté est également accessible en multijoueur. « GameShare prend aussi en charge le jeu en ligne avec d'autres Nintendo Switch 2 et vous pouvez l'utiliser via GameChat, comme nous l'avons montré plus tôt ». De plus, cet ajout sera limité à certains jeux compatibles comme Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World ou Captain Toad Treasure Tracker, 51 Worldwide Games.

