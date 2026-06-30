La Nintendo Switch 2 aura prochainement le droit à une révision exclusive à l’Europe. Mais Big N pourrait bientôt commercialiser un modèle avec un tout nouvel écran.

Au cours de son cycle de vie, la Nintendo Switch a eu droit à son lot de révisions. Une version plus économe, une Switch Lite, puis un modèle OLED avec un écran autrement plus reluisant. Difficile d’imaginer que la Nintendo Switch 2 n’empruntera pas le même chemin, malgré les nombreuses déconvenues liées à la crise des composants et les difficultés des chaînes d’approvisionnement, en grande partie provoquées par la montée de l’IA. Un nouveau modèle sera commercialisé en Europe avec une batterie remplaçable, en conformité avec le nouveau règlement européen. Mais Nintendo pourrait aussi préparer une révision matérielle plus générale de sa dernière console.

Une révision de la Nintendo Switch 2 bientôt commercialisée ?

C’est en tout cas ce que suggère un nouveau composant repéré en Chine. L’information provient du compte Nintendo Patents Watch, habitué à décortiquer les brevets et les composants du constructeur japonais. Ce dernier a en effet repéré une nouvelle dalle LCD inédite fabriquée vraisemblablement par Sharp et destinée à la Nintendo Switch 2. Son circuit, ses connecteurs et ses câbles diffèrent sensiblement de la dalle actuelle de la console, assemblée par Innolux. En d’autres termes, Big N pourrait préparer une révision substantielle de l’écran de sa Nintendo Switch 2, et « non une simple révision mineure », précise la source. Le numéro de série laisse par ailleurs penser qu’il s’agirait surtout d’une dalle LTPS de 7,9 pouces avec une définition à 1080p, comme les modèles actuellement commercialisés. En clair, oubliez les rêves d’une Nintendo Switch 2 OLED pour le moment, le constructeur resterait fidèle au LCD.

A new model of Switch 2 LCD panel, most likely by Sharp, has surfaced on a Chinese resale site (img 1). Compared with the launch model from Innolux (img 2), the exposed circuit, connector, and cables are significantly different (imgs 3-4), indicating an updated design—not merely a minor revision.

1/ [image or embed] — Nintendo Patents Watch (@ninpatentswatch.bsky.social) 29 juin 2026 à 19:19

Qu'est-ce qui pourrait changer ?

Au-delà des coûts de fabrication, l’intérêt d’une nouvelle dalle pourrait se trouver ailleurs. Depuis son lancement, l’écran de la Nintendo Switch 2 fait l’objet de quelques critiques chez les joueurs les plus pointilleux, qui pointent du doigt des temps de réponse assez lents. Dans certains jeux et dans certaines situations, les mouvements rapides de caméra peuvent provoquer un léger effet de « ghosting ». Cette nouvelle dalle pourrait alors corriger ce défaut en offrant une meilleure réactivité, sans changer fondamentalement les caractéristiques de la console. L’hypothèse est séduisante, mais elle ne reste qu’une hypothèse.

L’autre explication probable est plus terre à terre, et surtout plus crédible. Nintendo pourrait simplement chercher à diversifier ses fournisseurs afin de sécuriser la production de la Nintendo Switch 2. Une stratégie qui ferait sens dans un contexte où le marché des composants est en crise. Une crise qui devrait durer jusqu’à 2027-2028 selon les estimations des analystes. Cela ne reste cependant que pure spéculation. Comme toujours avec les rumeurs, le conditionnel reste de rigueur jusqu’à une éventuelle annonce officielle.

Source : Nintendo Patents Watch