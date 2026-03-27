Moins d’un an après son lancement, la puissance de la Nintendo Switch 2 cristallise toujours autant les débats. La console a montré ce qu’elle avait dans le ventre avec ses exclusivités maison aux concepts plus ambitieux maintenant que la technique se joint à la créativité du studio, mais peut-elle réellement rivaliser avec la concurrence sur des jeux autrement plus gourmands ? Les grands jeux en monde ouvert toussotent sur la console, d’autres s’en sortent avec les honneurs au prix de concessions inévitables… La petite sœur de la Nintendo Switch a encore beaucoup à prouver aux joueurs qui ne jurent que par les téraflops et le jeu des comparaisons entre chaque machine. Et avant que la communauté n'ait réellement eu le temps de débattre de sa capacité à encaisser le nouveau phénomène de ce début 2026, son studio apporte déjà une réponse.

Le jeu en monde ouvert du moment sur Nintendo Switch 2 prochainement

Un jeu qui revendique un monde ouvert plus grand que Skyrim et Red Dead Redemption 2 sur Nintendo Switch 2 ? Et pourquoi pas ? C’est en tout cas ce que s’est vraisemblablement dit Pearl Abyss dans une salle de réunion se demandant comment ils pourraient essayer de capitaliser un peu plus sur leur nouveau jeu phénomène, Crimson Desert, vendu à 3 millions d’exemplaires dans le monde en moins d’une semaine. Heo Jin-Young, PDG de l’entreprise, a admis qu’une version Nintendo Switch 2 de Crimson Desert était déjà à l’étude au sein du studio. « Nous avons commencé la recherche et développement », a-t-il expliqué lors de l’assemblée des actionnaires ce 27 mars 2026. « Comparé aux autres consoles, la Nintendo Switch 2 a de plus petites specs, donc il y aura des choses que nous devrons abandonner en chemin », ajoute-t-il.

Si version Nintendo Switch 2 de Crimson Desert il y a, cela se fera fatalement au prix de concessions sur certains aspects du jeu. Son monde ouvert gargantuesque a déjà du mal à tourner impeccablement sur une PS5 Pro, quand la PlayStation 5 tremble elle aussi des genoux, alors il faudra faire des choix pour la console hybride. Lesquels ? Les développeurs le détermineront à mesure de leurs recherches et de leurs essais. Comprenez que la version Nintendo Switch 2 de Crimson Desert ne pourrait pas arriver avant un moment.

Source : yna