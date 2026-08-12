La Nintendo Switch 2 va bientôt accueillir l'un des plus gros jeux de cette année et même de la décennie. Un monde ouvert tellement énorme qu'il tient tête aux ténors du genre comme Skyrim ou encore GTA 5.

L'une des plus grosses sorties de 2026 s'apprête à rejoindre le catalogue de la Nintendo Switch 2 dès l'année prochaine. Pearl Abyss a en effet confirmé la sortie de Crimson Desert pour la première moitié de 2027 sur la Nintendo Switch 2, sans nous donner de date précise, et le studio a expliqué pourquoi.

Crimson Desert arrive sur Nintendo Switch 2 en 2027

Après avoir surperformé sur PS5, Xbox Series et PC avec plus de 2 millions d'exemplaires en seulement 24 heures, et désormais plus de 6 millions de ventes au mois de juin 2026, Crimson Desert va s'attaquer à la dernière console de Nintendo. Pearl Abyss a affirmé que le développement de cette version avançait bien et qu'elle était même rendue dans un état jouable et satisfaisant. Le studio va désormais peaufiner tous les aspects techniques comme il l'explique dans son dernier appel aux investisseurs : « Pour ce qui est de la version Nintendo Switch 2, le jeu est maintenant jouable, et nous menons actuellement des évaluations techniques concernant l'optimisation des performances et le respect des standards de qualité, en visant une sortie au premier semestre 2027. »

Le monde de Crimson Desert est immense.

Un jeu colossal qui va forcément devoir faire des concessions

Crimson Desert est le jeu de toutes les démesures et on a bien du mal à voir comment il va réussir l'exploit de tourner parfaitement sur une machine comme la Nintendo Switch 2, forcément moins puissante. On parle tout de même d'un action RPG avec une carte du monde absolument colossale, dont la distance d'affichage joue énormément sur son gigantisme notamment. Comme Tears of the Kingdom, le jeu comporte également toute une dimension à découvrir dans les cieux, sans compter ses immenses cités et ses très nombreux lieux mémorables.

On a beau apprécier la Nintendo Switch 2, elle a déjà montré ses limites sur de très gros jeux gourmands, même si elle ne s'en sort pas trop mal. Reste maintenant à voir comment s'en sortira Pearl Abyss, même si des concessions semblent inévitable. A l'heure où ces lignes sont écrites, le jeu ne s'est toujours pas montré sur la console de Nintendo, mais avec une sortie calée au premier semestre 2027, il devrait se montrer dans les prochains mois.