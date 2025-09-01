Avis aux possesseurs de Nintendo Switch 2 : des cadeaux sont disponibles pour cette nouveauté. Ce serait dommage de passer à côté, surtout qu’il n’y a presque rien à faire pour en profiter.

Sorti à l’origine en mars 2022 sur Nintendo Switch, Kirby et le Monde Oublié avait marqué un tournant pour la licence avec son passage à la 3D. Depuis la fin août 2025, le jeu revient en force avec une édition Nintendo Switch 2 enrichie d’un tout nouveau contenu baptisé Le Pays des Etoiles Filantes. Et pour accompagner cette arrivée, Nintendo propose plusieurs codes cadeaux gratuits (Present Codes) permettant de débloquer des bonus comme des Star Coins, des Rare Stones ou encore des objets spéciaux. De quoi prolonger l’aventure sans frais supplémentaires.

Des cadeaux sur Nintendo Switch 2 et 1

La version Nintendo Switch 2 bénéficie de ses propres contenus exclusifs liés à l’extension Le Pays des Etoiles Filantes. Pour l’instant, un premier code est déjà disponible :

STARRYSEARCH → 300 Pièces Etoiles + 1 gâteau voiture transmorphée (pas de date limite connue)

Mais bonne nouvelle, la plupart des codes publiés pour la première version sur Switch 1 restent compatibles avec la Nintendo Switch 2. Voici la liste complète des présents encore actifs :

THANKYOUFORPLAYING → 800 Pièces Etoiles, 3 Gemmes Rares, 1 Maxi-Tomate

→ 1 Gemme Rare KIRBYADVENTURECALI → 300 Pièces Etoiles, 4 aliments

→ 300 Pièces Etoiles FIRSTPASSWORD → 100 Pièces Etoiles

Ces cadeaux gratuits sont idéaux pour récupérer des ressources sans effort et faciliter vos combats, notamment dans les niveaux les plus relevés.

Comment utiliser les codes ?

Pour activer un code cadeau sur Nintendo Switch 2 (et 1), il suffit d'aller parler au messagerie Waddle Dee au bureau de poste disponible dans le hub central du jeu. Entrez le mot de passe, validez, et les objets sont directement envoyés dans votre inventaire. Attention toutefois : certains codes nécessitent une connexion en ligne pour être validés.

En multipliant ces contenus gratuits, Nintendo entretient la communauté autour de Kirby, que ce soit sur Switch 1 ou sur Nintendo Switch 2. Avec l’arrivée de Le Pays des Etoiles Filantes, il y a fort à parier que de nouveaux codes seront régulièrement distribués, via le site officiel ou les réseaux sociaux de la marque.

Source : Nintendo