Ce 7 août se tenait pour rappel le Nintendo Indie World, la conférence de Big N dédiée aux jeux indépendants à venir notamment sur Nintendo Switch 2, mais aussi son aînée, qui n'est pas encore tout à faire prête à prendre une retraite bien méritée. Parmi les annonces de ce petit Direct dédié aux tout aussi petits studios tiers, celle d'un titre qui a explosé en popularité notamment sur Steam l'année dernière a fait des émules. Un avertissement est toutefois de mise à propos du contenu à venir.

Un jeu ultra populaire bientôt contenu sur Nintendo Switch 2 et sa grande sœur

Outre des jeux indépendants particulièrement surveillés comme Mina The Hollower, une sorte de Zelda A Link to the Past par les talentueux créateurs du très populaire Shovel Knight, une autre annonce de l'Indie World pour une pépite indé à venir sur Nintendo Switch 2 et sa grande sœur s'intéressait de son côté à un titre qui avait défrayé la chronique à sa sortie le 1er avril de l'année dernière, notamment sur Steam : Content Warning.

Dans la droite lignée de nombreux autres jeux horrifiques coopératifs qui ont connu un succès monstre sur la plateforme de Valve, comme Phasmophobia, Lethal Company ou encore R.E.P.O., il s'agit d'un jeu fait par une petite équipe indépendante impliquant à un groupe de joueurs de se rendre dans l'Ancien Monde, armés seulement d'une caméra et l'envie de devenir célèbre, dans une ambiance à la frontière entre l'humour et l'horreur. Après son carton sur Steam, Content Warning va ainsi tenter de chercher la gloire sur Nintendo Switch 2 et 1. Il faudra toutefois pour l'instant se content d'une vague fenêtre de sortie : 2026.

Compte tenu des fonctionnalités sociales de la Nintendo Switch 2 comme le GameChat ou sa caméra, malgré sa qualité laissant quelque peu à désirer pour son prix, gageons que Content Warning risque encore de faire un joli carton sur la dernière console de Big N. Il faudra cependant faire preuve d'un peu de patience pour en connaître la date de sortie exacte dans le courant de l'année prochaine.

