Les rumeurs, les spéculations et les leaks autour de la Nintendo Switch 2 continuent de fuser. Régulièrement, la prochaine console du constructeur refait parler d’elle tant au niveau de ses fonctionnalités que de specs. Et si sa grande sœur a encore de belles années devant elle selon le président de la branche américaine, les joueuses et les joueurs espèrent une console plus puissante et poussée techniquement. Selon la dernière rumeur en date, leur souhait devrait être exaucé.

La Nintendo Switch 2 plus puissante que prévue ?

La Nintendo Switch 2 pourrait en avoir sous le capot. Selon le fameux leak de Nvidia, la prochaine console embarquerait une puce NVIDIA Tegra 239 avec huit cœurs dans un seul cluster. Autant dire que le bond graphique par rapport à la Switch serait conséquent avec potentiellement la possibilité de supporter le DLSS et le ray tracing. La puce en question serait alors couplée à un GPU reposant sur l’architecture Ampère, que l’on retrouve par exemple pour les GeForce RTX 3000, utilisant un processus de gravure 7 nm de TSMC ou 8 nm de Samsung. Cependant, selon l’insider bien renseigné OreXda, Nintendo musclera encore plus son jeu.

D’après le leaker, la Nintendo Switch 2 serait encore plus performante que prévu. La nouvelle puce serait en effet portée par un nœud Samsung en 5 nm LPP, sachant que la gravure la plus fine du constructeur coréen est actuellement de 3 nm. Pour vulgariser, plus la gravure de la puce est fine, mieux c’est pour la puissance. A titre de comparaison, la console actuelle repose sur un SoC Tegra X1 en 20 nm.

Mais moins puissante que la PS5 et la Xbox Series

Autant dire que sa successeure devrait proposer un énorme pas en avant aussi sur le plan technique, tout en disposant d’un meilleur contrôle sur sa consommation énergétique. Big N semble donc bien déterminé à proposer une véritable console next-gen qui corrigerait les plus grosses lacunes du modèle actuel. La Nintendo Switch 2 restera en revanche moins puissante que les PS5 et la Xbox Series X, mais cela devrait permettre au constructeur de rattraper son retard.

Évidemment, tant que Big N n'a rien confirmé, on recommande de prendre ces informations avec la plus grande prudence. Selon les dernières rumeurs en date, la Nintendo Switch 2 pourrait être annoncée d’ici la fin de l’année pour une sortie en 2024. Peut-être aurons-nous enfin des détails officiels dans les semaines à venir.