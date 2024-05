La Nintendo Switch 2 aurait profité de sa sortie plus tardive que prévu pour booster sa fiche technique, avec une puissance a priori plus élevé que ce que les leaks anticipaient.

C'est en tout cas ce qu'a rapporté le dernier podcast de Broken Silicon, « La Loi de Moore est morte ». Il semblerait que Big N ait profité de la lointaine sortie de la Nintendo Switch 2 pour y apporter quelques menus réglages visant à en augmenter sa puissance.

Une sortie tardive a priori bénéfique pour la Nintendo Switch 2

L'éternelle arlésienne qu'est la Nintendo Switch 2 devrait enfin sortir en 2025, au lieu de 2023 comme maintes fois évoqué par plusieurs rumeurs. Cela aurait permis au constructeur de japonais d'en peaufiner la fiche technique. D'après plusieurs leaks, la console devait embarquer un node de 8 nanomètres. Entre-temps, si l'on en croit Broken Silicon, Big N aurait opté pour un node plus moderne et compact, potentiellement fabriqué par Samsung. Cela offrirait à la future console une meilleure optimisation énergétique et une meilleure capacité, qui plus est à moindre coût.

Cela pourrait se traduire pour un compte total de Téraflops légèrement supérieur à la valeur anticipée. En lieu et place de 4 Téraflops, la Nintendo Switch pourrait ainsi en afficher 4,5, en mode docké. Soit une très nette amélioration par rapport à la console originale et ses plutôt maigres 393.2 Gigaflops, également en docké. Le bond générationnel entre les deux sera en tout cas certain.

En attendant une confirmation officielle de Nintendo

Rappelons toutefois que tout ceci relève pour l'heure de la théorie. La fiche technique précise de la Nintendo Switch 2 n'a pas encore été partagée officiellement par le géant japonais. Il faut donc encore se contenter des rumeurs et leaks en la matière. D'après les derniers en date, la console pourrait en tout cas afficher 12 Go de RAM LPDDR5. Ceci couplé à un node plus moderne, elle afficherait des graphismes d'une qualité légèrement supérieure à ceux de la Xbox Series S.

La Nintendo Switch 2 ne devrait cependant en principe pas aussi performante que la console entrée de gamme de Microsoft, du fait d'un CPU a priori plus faible. Ceci devrait toutefois être compensé par le support du DLSS de NVIDIA. Les jeux devraient en tout cas y tourner en 1080p sans problème. Le rendu en 4K sera également envisageable, mais probablement dans des cas beaucoup plus rares. Il faudra cela dit attendre que Nintendo sort de son silence quant à la fiche technique de sa future console très attendue pour en avoir le cœur net.