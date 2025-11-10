La Nintendo Switch 2 ne manque pas d'arguments pour les intéressés. D'autant plus avec ce nouvel outil sur le web qui va grandement aider les joueuses et joueurs à y voir plus clair.

Vous aussi vous avez craqué pour la dernière console de Big N ? À moins que vous hésitiez justement. L'une des questions que les joueuses et joueurs de longue date peuvent notamment se poser, c'est de savoir de quels jeux ils pourront profiter sur Nintendo Switch 2. La firme de Kyoto a pensé à toutes celles et ceux qui s'interrogent. Elle a ainsi conçu un site internet parfait pour enfin faire le tri et ne pas vous tromper.

Vous saurez enfin à quoi jouer sur Nintendo Switch 2

L'un des avantages de la Nintendo Switch 2, c'est sa rétrocompatibilité. Bien des joueuses et joueurs et se demandaient si la console leur permettrait de faire tourner les jeux de la précédente console hybride de Big N. Ça a donc été soulagement d'apprendre que cette fonctionnalité était bien au rendez-vous. Toutefois, une ombre s'est vite présentée au tableau.

Même si la Nintendo Switch 2 peut faire tourner les productions parus dans le catalogue de sa grande sœur, un bon nombre de titres présente des problèmes de compatibilité sur la machine. Le ratio est minime sur les 15 000 jeux testés alors. Malgré tout, il y a des noms d'envergure dans la liste, comme Doom Eternal ou Alan Wake Remastered.

Pour vous aider à savoir quels jeux de Switch 1 tournent sur la Nintendo Switch 2, la firme de Kyoto a pensé à un nouvel outil. Elle a ouvert un site internet qui recense les jeux compatibles. Il vous suffit de rentrer le titre qui vous intéresse dans la barre de recherche, de voir s'il apparaît et ensuite de vérifier sur la fiche s'il est « Supported » pour le lancer sur votre nouvelle console.

Pour le moment, le site est disponible en version anglaise. Par conséquent, il vous faudra parfois vous référer au nom anglais du jeu. À titre d'exemple, vous trouverez Pokemon Écarlate ou Violet en tapant « Pokémon Scarlet » ou « Violet ». D'autres informations sont indiquées sur la page, comme la classification nord-américaine ESRB sur Nintendo Switch 2, équivalente au PEGI européen.

Capture d'écran en date du 10 novembre 2025. © Gameblog.