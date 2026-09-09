Pour les 40 ans de The Legend of Zelda, Nintendo a décidé de faire les choses à fond. Préparation d’un film live-action, sortie d’une ribambelle de nouveaux goodies, organisation d’un concert spécial et, bien sûr, arrivée d’un nouveau jeu avec le remake d’Ocarina of Time, dont la sortie a été officialisée pour le 5 novembre 2026. Et avant cela ? Les joueurs qui le souhaitent pourront également craquer pour une Nintendo Switch 2 collector inspirée du jeu, que les fans se sont déjà arrachés… sauf sur le site de la FNAC, où elle est encore disponible en précommande.

Précommandez la Nintendo Switch 2 collector Zelda chez la FNAC

Oui, alors que l’édition limitée de la Nintendo Switch 2 n’aura, sans surprise, pas fait long feu sur la plupart des sites où elle était proposée à l’achat, il s’avère qu’il vous reste une petite chance d’en obtenir une grâce à la FNAC, qui semble détenir les derniers stocks disponibles sur le web actuellement. Mais vous vous en doutez, les fans de Zelda: Ocarina of Time comme les collectionneurs sont déjà sur le coup, ce qui signifie que ce n’est déjà plus qu’une question de temps avant que les stocks de la FNAC ne s’épuisent à leur tour.

En d’autres termes, si vous voulez avoir une chance d’obtenir votre précieuse Nintendo Switch 2 collector, n’y réfléchissez pas par deux fois et foncez dès maintenant rejoindre la file d’attente. Car évidemment, comme bien souvent dans ce genre de situation, la FNAC a mis en place des mesures exceptionnelles pour assurer le bon fonctionnement du site, acculé par les fans de Zelda: Ocarina of Time. À l’heure où sont écrites ces lignes (8h48), la file d’attente compte par exemple déjà plus de 12 000 visiteurs, ce qui est loin d’être négligeable.

Sortie prévue le 29 octobre 2026

Pour rappel, cette édition spéciale de la Nintendo Switch 2, dévoilée à l’occasion du Nintendo Direct d’hier, est attendue pour le 29 octobre 2026. Elle arrivera donc une semaine avant la sortie du remake d’Ocarina of Time, ce qui permettra à tous ses possesseurs de (re)découvrir cet épisode emblématique de The Legend of Zelda dans les meilleures conditions possibles. Il faudra toutefois y mettre le prix pour l’obtenir, puisque la console est vendue au tarif de 519.99€ sur la FNAC, soit près de 100€ de plus qu’une version normale.

Source : FNAC