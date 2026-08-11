Depuis son lancement le 5 juin 2026, la Nintendo Switch 2 s’est confortablement installée dans de nombreux foyers. Un certain Pokemon Pokopia est même parvenu à convaincre davantage de joueurs à passer à l’achat. Mais beaucoup n’attendaient qu’une chose : la première Switch 2 collector. Naturellement, tous les regards étaient tournés vers le remake de Zelda Ocarina of Time et les 40 ans de la licence, la saga étant suffisamment puissante pour écouler des palettes entières à elle seule. Forcément, Nintendo n’allait pas se priver d’une telle opportunité. Après l'annonce d'une PS5 collector Marvel's Wolverine, voilà que les premières images de la Nintendo Switch 2 collector aux couleurs de Zelda ont fuité avant même son officialisation.

La Nintendo Switch 2 collector de Zelda a leaké

On attendait gentiment l'annonce officielle d'une première édition spéciale de la console hybride, puis débarquent ces photos, dénichées sur ResetEra. Comme l'avaient affirmé plusieurs leakers, la Nintendo Switch 2 se mettrait bien aux couleurs de Zelda à l'occasion du 40e anniversaire de la licence. Une édition collector serait ainsi prévue, accompagnée d'une manette Pro Controller, clairement inspirée de la Triforce, qui abandonne en partie le noir classique pour un vert sombre du plus bel effet. Le tout est agrémenté de quelques motifs dorés et d’un symbole de la Triforce, évidemment.

Les Joy-Con de cette première Nintendo Switch 2 collector arboreraient quant à eux un vert d'eau avec des tranchées dorées, le tout estampillé des logos emblématiques de la saga. Le dock reprendrait les mêmes motifs triangulaires dorés que les manettes, avec un grand Triforce en son centre. Une palette de couleurs assez douce et parfaitement dans le thème, qui devrait assurément pousser quelques indécis à passer à la caisse. Le packaging ne semble en revanche aucune mention d'un pack contenant la Nintendo Switch 2 et Zelda Ocarina of Time Remake, qui pourrait donc être vendu séparément. Il ne reste désormais plus qu'à attendre que Nintendo fasse une annonce officielle en bonne et due forme, probablement lors d'un Nintendo Direct dédié. Ce sera l’occasion de lever le voile sur les deux plus grandes questions qui restent en suspens : sa date de sortie et, surtout, son prix.





Source : ResetEra