Annoncée à l'occasion des 40 ans de la licence, la Nintendo Switch 2 collector Zelda a très rapidement été victime de son succès. C'est simple, les stocks sont partis à une vitesse folle, que ce soit chez Micromania ou encore chez Amazon. C'est maintenant au tour de la Fnac de lancer ses précommandes, alors ne traînez pas.

La Nintendo Switch 2 collector Zelda de retour en stock !

La Nintendo Switch 2 collector Zelda se pare des couleurs iconiques de la franchise avec cette version ultra limitée. Une édition anniversaire pour souffler les 40 bougies de la licence Zelda, dont le prochain opus sera d'ailleurs le remake de Zelda Ocarina of Time à venir dès le 5 novembre 2026. L'occasion de redécouvrir cette aventure culte qui a marqué toute une génération, et toute l'industrie d'ailleurs. D'ici là, vous avez le temps de mettre la main sur votre console collector si le cœur vous en dit, en vous rendant chez la Fnac. Le site propose actuellement la Nintendo Switch 2 collector Zelda au prix de 489,99 € sur son site. La machine sera livrée à partir du 29 octobre 2026 partout en France. Il n'y a pas de limite visible concernant les stocks, c'est la loi du premier arrivé, premier servi qui s'applique. On ne peut pas savoir s'il y aura de nouveaux stocks plus tard pour le moment.

C'est une console classique, sans amélioration technologique, qui change toutefois complètement d'apparence, ce qui la rend totalement unique. Les Joy-Con deviennent ainsi vert émeraude et sont marqués du fameux symbole de la Triforce tout en or. Mais aussi de quelques dorures, notamment autour des joysticks et de plusieurs triangles aux teintes un peu plus foncées. Le dock, quant à lui, est stylisé avec de nombreux triangles dorés et le tout nouveau symbole de la Triforce très détaillé. Pour accompagner cette Nintendo Switch 2 collector Zelda, une pochette de transport (chez Fnac) et une manette Pro collector (chez Fnac) sont également prévues, mais à l'heure où ces lignes sont écrites, elles sont en rupture. Pensez à mettre une alerte en cas de nouveaux stocks.