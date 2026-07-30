Les Français de Sandfall Interactive ne cachent pas leur souhait de porter Clair Obscur Expedition 33 sur Nintendo Switch 2. À l'occasion d'un événement organisé par Epic Games, la question sur ce projet hypothétique leur a justement été posée. Les développeurs ont pu donner quelques indices sur la potentialité d'une telle réalisation.

Clair Obscur peut-il sortir sur Nintendo Switch 2 ?

En septembre dernier, les représentants de Sandfall ne cachaient pas leur volonté d'explorer de nouvelles possibilités pour continuer de faire vivre le RPG Clair Obscur Expedition 33. Beaucoup y ont alors vu l'éventualité d'un portage sur Nintendo Switch 2. Le projet semble en tout cas être à l'étude, si on en croit les récentes déclarations de l'équipe à l'occasion de l'événement organisé par Epic Games au Japon.

Réunis à Yokohama pour parler du jeu, plusieurs membres ont pu répondre à cette question, à commencer par Guillaume Broche. Le réalisateur de Clair Obscur Expedition 33 a confirmé que le studio « cherche un moyen d'y parvenir, mais il est encore trop tôt pour annoncer quoi que ce soit à ce stade ». Tom Guillermin, co-fondateur et directeur technique Sandfall, a pu apporter plus de précisions sur l'idée d'un portage Nintendo Switch 2 :

C'est un énorme défi technique. Nous avons essayé de créer un jeu beau visuellement, sauf que la Nintendo Swich 2 est évidemment moins puissante que la PlayStation ou la Xbox Series X. Par conséquent, c'est une chose à laquelle nous devons réfléchir, surtout au regard de la taille de notre studio. Tom Guillermin, pour Automaton.

© Kepler Interactive / Sandfall Interactive.

L'Unreal Engine à l'épreuve de la console de Nintendo

Cette prise de parole a été organisée par Epic Games, à qui on doit le moteur Unreal Engine 5 sur lequel repose Clair Obscur. Avant toute ambition de portage sur Nintendo Switch 2, les équipes soulignent l'intérêt de cet outil dans la réalisation du GOTY 2025 :

Les Blueprints , un système de scripting visuel qui s'est révélé décisif pour livrer un jeu de cette ampleur aux yeux de Broche

, un système de scripting visuel qui s'est révélé décisif pour livrer un jeu de cette ampleur aux yeux de Broche L' écosystème qui facilite l'apprentissage, sans compter les packs accessibles gratuitement ou à peu cher pour Alexandre Breton (technical artist)

qui facilite l'apprentissage, sans compter les packs accessibles gratuitement ou à peu cher pour Alexandre Breton (technical artist) La boîte à outils complète, qui permet à une petite équipe de produire un jeu qui donne le sentiment d'être une grande production

Pour autant, Broche et Guillermin reconnaissent les limites techniques de l'Unreal Engine 5 quand il est question de la Nintendo Switch 2. De fait, certaines technologies, comme Lumen Lite, ne sont pas compatibles avec la machine hybride de Big N. Alan Reynaud (Lead Character and Concept Artist) souligne que ces fonctionnalités peuvent mettre du temps à se déployr. C'est pourquoi le studio suivra l'évolution des mises à jour du moteur pour décider du devenir de Clair Obscur sur ce hardware japonais.