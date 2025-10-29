La Nintendo Switch 2 continue sur sa belle lancée avec l’annonce de cinq nouveaux jeux à venir. Du très lourd, puisqu’il y a clairement de vraies pépites dans le lot.

La Nintendo Switch 2 continue d’enchaîner les annonces. Depuis sa sortie, la console de Nintendo attire toujours plus de studios, séduits par sa puissance et sa popularité. Et cette fin d’année 2025 s’annonce chargée, cinq nouveaux jeux viennent d’être confirmés, dont plusieurs qui méritent clairement le détour.

Over the Hill, l’aventure tout-terrain signée Funselektor

Après Art of Rally, Funselektor Labs reprend la route avec Over the Hill, un jeu d’exploration tout-terrain prévu pour 2026 sur Nintendo Switch 2. Cette fois, pas question de vitesse, mais d’aventure et de liberté. Le joueur parcourt montagnes, forêts et rivières gelées à bord de véhicules inspirés des années 60 à 80.

On pourra voyager seul ou en coopération jusqu’à quatre joueurs, avec la possibilité d’utiliser cordes et treuils pour franchir les obstacles les plus coriaces. Le jeu promet des paysages somptueux, une météo dynamique et même la possibilité de monter un campement après une longue journée d’exploration.

The Binding of Isaac: Repentance+, l’enfer à plusieurs

Le classique d’Edmund McMillen revient dans une version encore plus complète sur Nintendo Switch 2. The Binding of Isaac: Repentance+ débarquera sur Switch 2 au premier trimestre 2026. En plus d’inclure tous les DLC sortis jusque-là, cette version ajoute une nouveauté très attendue, le mode en ligne jusqu’à quatre joueurs.

On pourra désormais affronter les cauchemars du sous-sol d’Isaac avec des amis, tout en profitant de nouvelles options de communication, de classements dédiés et de filtres de recherche. Plus de 700 objets, 300 ennemis et des dizaines de défis assureront une rejouabilité monstrueuse.

Mouse: P.I. for Hire sur Nintendo Switch 2

C’est sans doute l’annonce la plus étonnante du lot. Mouse: P.I. for Hire débarquera sur Nintendo Switch 2 le 19 mars 2026 et promet un mélange explosif entre l’univers cartoon de Cuphead et le gameplay nerveux d’un Doom. Le joueur incarne un détective privé dans une ville rongée par la corruption, doublé par Troy Baker. Le jeu mise sur un style “rubber hose” en noir et blanc, des décors animés à la main, une bande-son jazz et un arsenal aussi loufoque que varié.

Avec plus de 20 niveaux, des capacités à débloquer et une structure inspirée des Metroidvania, Mouse veut remettre le fun et le style au centre du FPS. Et sur Switch 2, il compte bien le faire tourner à pleine vitesse.

Sayonara Wild Hearts

L’un des plus beaux jeux de la première Switch fait son grand retour. Sayonara Wild Hearts reviendra début 2026 dans une édition optimisée pour la Nintendo Switch 2. Au programme : graphismes en 4K, bande-son remasterisée, mode photo inédit et un tout nouveau chapitre exclusif.

Lorelei and the Laser Eyes sur Nintendo Switch 2

Autre titre culte de Simogo, Lorelei and the Laser Eyes aura lui aussi droit à sa version Nintendo Switch 2. Le jeu d’énigmes à l’atmosphère surréaliste profitera de textures retravaillées, d’un éclairage plus fin et d’un framerate stable en 60 images/seconde. Déjà acclamé pour sa narration labyrinthique et son ambiance étrange, il promet une expérience encore plus fluide et immersive sur la nouvelle machine.

Avec ces cinq nouveaux titres, la Switch 2 montre qu’elle est bien plus qu’une simple mise à jour technique. Nintendo réussit à fédérer autour d’elle des studios aux styles variés.

