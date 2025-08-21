La nostalgie occupe une place considérable dans le monde vidéoludique. Entre la mise en valeur du rétrogaming via différents abonnements ou le retour de licences oubliées (le pré-show de la Gamescom 2025 en était rempli ), il y a de quoi raviver beaucoup de souvenirs aux joueurs et joueuses. Un nouveau jeu gratuit arrive d'ailleurs sur Nintendo Switch 2 et va justement remettre de l'eau au moulin mémoriel à tous les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.

Un classique devient 'gratuit' sur Nintendo Switch 2

Quand le catalogue de la Nintendo Switch 2 est évoqué, les gens pensent le plus souvent à toutes les nouveautés récentes. Pour autant, il y a une vaste ludothèque accessible sur abonnement qui décuple le nombre de titres jouables sur la console hybride et même sur sa grande sœur. De fait, le Nintendo Switch Online est disponibles sur les deux machines hybrides et le service donne accès à un large choix de jeux gratuits pour tous les amateurs de rétrogaming.

Un nouveau jeu gratuit rejoint justement l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Vingt ans après sa sortie sur GameCube, Chibi-Robo est enfin disponible sur les consoles de dernière génération de la firme de Kyoto, y compris la Nintendo Switch 2. C'est le moment de rempiler votre mission : diffuser de la joie autour de vous ! Mais, attention, car l'enjeu est de taille, puisqu'il s'agit... de sauver le monde !

Développé par Skip, que nous connaissons essentiellement pour cette licence, Chibi-Robo est clairement un jeu dans les canons de l'époque, mêlant sens de l'aventure et plateforme. Évoluez dans la maison des Sanderson pour nettoyer, ranger et préserver leur environnement quotidien. Plusieurs ennemis plutôt atypiques tenteront cependant de vous mettre des bâtons dans les roues. Faites de votre mieux pour répandre le bonheur autour de vous sur Nintendo Switch 2.

Dès aujourd'hui, jeudi 21 août, vous retrouverez directement Chibi-Robo dans le catalogue GameCube du NSO + Pack Additionnel. Dès lors, il est accessible que vous jouiez sur Switch 1 ou Nintendo Switch 2. Maintenant, il ne tient qu'à vous de tester ce nouveau jeu gratuit.