Ce n’est plus un secret pour personne désormais, la Nintendo Switch 2 est bel et bien en route. La console a même prévu d’entièrement se révéler à nous à l’occasion d’un rendez-vous le 2 avril prochain à 15h. On aura certainement le droit à un nouvel aperçu des spécificités de la machine. Il est probable qu'une date de sortie soit également donnée dans la foulée. Et évidemment, espère bien pouvoir jeter un œil à quelques nouveaux jeux à venir. Visiblement, un Mario Kart serait prévu et on sait que plusieurs gros titres sont aussi attendus. D’ailleurs, un immense carton serait lui aussi très intéressé pour débarquer sur la fameuse Nintendo Switch 2.

Un énorme succès qui ne sait plus s'arrêter

C’est impossible d’être passé à côté. Même si vous n’y avez pas joué, vous avez obligatoirement entendu parler du " Overwatch 2 killer ". On a parle bien évidemment de Marvel Rivals, un jeu compétitif qui s’inspire beaucoup d’Overwatch (pour ses modes de jeux, comme d’autres FPS d’ailleurs) et refait la recette à sa sauce à grand renfort de superhéros Marvel. Entre son gameplay extrêmement dynamique, sa galerie de héros jouables déjà bien fournie et sa direction artistique réussie, Marvel Rivals a fait exploser les compteurs sur consoles et PC.

Sur Steam, il s'est même rapidement hissé parmi les jeux les plus joués de la plateformes et reste encore extrêmement populaire à l'heure où ces lignes sont écrites. Seulement voilà, si le jeu est dispo sur PS5 et Xbox Series, les développeurs ont rapidement affirmé qu’il n’arriverait jamais sur Nintendo Switch. La raison : la console n’est pas assez puissante, ce qui pourrait être corrigé avec la Nintendo Switch 2.

Marvel Rivals confirmé sur Nintendo Switch 2 ? Il n'y a qu'un pas...

Marvel Rivals sur Nintendo Switch 2 ? Ça pourrait bien être une réalité. Interrogé par nos confrères d’IGN sur le sujet, Weicong Wu, producteur de Marvel Rivals, a pris la parole. L’homme a été très clair et a affirmé que le studio travaillait déjà avec Nintendo et avait même en leur possession un kit de développement pour porter le jeu sur Nintendo Switch 2. Voilà qui s’annonce comme une excellente nouvelle pour les futurs possesseurs de Switch 2.

Le producteur tempère toutefois et signale que le portage ne se fera qu’à la condition que l’expérience soit optimale. « Si on constate qu'on peut offrir d'excellentes performances à Marvel Rivals sur la Nintendo Switch 2, nous sommes ouverts à cette idée [un portage] » , explique-t-il. Il précise que si Marvel Rivals n’était pas sur la Switch première du nom, c’est juste parce qu'« il s’agissait de la première génération de la console et elle ne pouvait pas fournir une grande expérience » comme attendu.

Il y a donc de grandes chances de voir débarquer Marvel Rivals sur Nintendo Switch 2. Peut-être même qu’il ne s’agit là que d’un petit écran de fumée et que le jeu fera partie de la longue liste de jeux qui devraient être disponibles dès la sortie. Encore faut-il que la machine tienne ses promesses en termes de capacité technique. Sur le papier, ça devrait être le cas. Mais pour en avoir le coeur net, il faudra encore patienter.

Source : IGN