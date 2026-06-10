Capcom a fraîchement confirmé que deux autres jeux se dirigent bientôt sur Nintendo Switch 2, avec d'un côté le retour d'une très vieille licence, et de l'autre un RPG de grande envergure.

Grâce au dernier Nintendo Direct en date, les détenteurs d'une Nintendo Switch 2 ont pu avoir un meilleur aperçu de ce qui les attend dans les prochains mois et à l'horizon de 2027. Outre quelques jeux first-party, de nombreux éditeurs tiers ont répondu présent, dont Square Enix avec plusieurs belles surprises, mais aussi Capcom qui a fait plusieurs annonces fortes, en plus d'une réédition de l'excellent Devil May Cry 5.

Insurrection d'annonces dégainées par Capcom à l'attention de la Nintendo Switch 2

Après Resident Evil Requiem et Pragmata qui ont eu droit à une sortie Day One sur Nintendo Switch 2 en plus des traditionnels PC, PS5 et Xbox Series, Capcom continue sur sa lancée visant à assurer que ses futures sorties majeures arriveront simultanément sur l'ensemble des plateformes. On a déjà eu la confirmation de cela à l'occasion du Summer Game Fest 2026 avec Resident Evil Veronica courant 2027, et le géant japonais compte bien faire de même pour deux autres gros titres à venir dans les prochains mois.

D'une part, le récent Nintendo Direct a été l'occasion pour Capcom de confirmer que son dernier nouveau gros jeu de l'année qu'est Onimusha Way of the Sword arrivera simultanément le 25 octobre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch 2. On a d'ailleurs pu voir le jeu en action, avec un résultat qui semblait plutôt convaincant, mais probablement enregistré avec la console en docké, et non en mode nomade.

Capcom avait toutefois une seconde grosse surprise, et cette fois pas uniquement à l'attention de la Nintendo Switch 2. L'éditeur a en effet profité du Nintendo Direct pour confirmer contre toute attente que Dragon's Dogma 2 aura droit à un DLC, et qu'il sortira dans une version Dark Arisen, incluant donc le jeu de base et ledit DLC, sur Nintendo Switch 2, en même temps que le déploiement de son extension sur les autres plateformes, à savoir le 9 octobre 2026. L'occasion donc pour les joueurs de la console hybride et tous les autres de rejouer son Insurgé et ses pions pour partir à l'aventure dans une région visiblement enneigée et pleine de dangers.

Source : Nintendo sur YouTube