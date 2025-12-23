Voilà maintenant plus d’un mois que Call of Duty Black Ops 7 est sorti, occupant ainsi le temps de jeu de nombreux joueurs à travers le monde. Car les retours critiques sur ce nouvel opus ont beau avoir été particulièrement assassins, en particulier pour tout ce qui touche à la campagne solo, cela ne l’empêche pas pour autant de figurer parmi les titres les plus joués sur PlayStation, Xbox et PC ces dernières semaines. Une puissance propre à Call of Duty, qui s’apprêterait d’ailleurs enfin à aller à la rencontre des joueurs Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Call of Duty bientôt sur Nintendo Switch 2 ? C’est en bonne voie

C’est en tout cas ce qu’a récemment déclaré Jez Corden sur X, en réponse à un internaute fustigeant Xbox d’avoir failli à sa promesse de porter la franchise sur les consoles de Nintendo. Car comme le rappelle ce dernier, il s’agissait alors de l’une des promesses de l’éditeur lors du rachat d’Activision-Blizzard, où il avait été déclaré que Microsoft et Nintendo avaient négocié un accord pour « amener Call of Duty aux joueurs Nintendo – le même jour que sur Xbox, avec l’ensemble des fonctionnalités et une parité du contenu ».

Une promesse qui, deux ans plus tard, n’a donc toujours pas été concrétisée. Pour autant, « la première version Switch de Call of Duty est presque terminée et sortira dans quelques mois » assure le journaliste de Windows Central, généralement bien informé pour tout ce qui entoure les affaires de Xbox. Cela veut-il donc dire que l’on peut s’attendre à une sortie plus ou moins imminente ? Pas forcément, précise tout de même Corden. « Mais c’est en bonne voie et des étapes importantes ont été franchies », ajoute-t-il ensuite en évoquant une fenêtre de sortie fixée à 2026.

Quant aux raisons qui pourraient expliquer un tel délai entre la signature de l’accord et l’arrivée effective de Call of Duty sur Nintendo Switch, le journaliste explique que cela serait dû au fait que les équipes ont mis du temps à recevoir les kits de développement de la part de Nintendo. « Les choses prennent du temps », explique-t-il. Maintenant, comme toujours dans ce genre de situation, insistons tout de même sur le fait que cela reste de l’ordre de la rumeur, et qu’il vaut mieux attendre une prise de parole officielle de la part de Xbox, Activision ou Nintendo à ce sujet.

Source : Jez Corden