La Nintendo Switch 2 n'aura malheureusement pas le droit à ce très gros jeu de 2025 laissant les fans sur le carreau. Ce n'est pas comme s'il y avait des millions de joueurs potentiel sur la console de Nintendo pourtant...

La Nintendo Switch 2 vient juste de sortir et la console a encore toutes ses preuves à faire. S’il y a déjà pas mal de jeux sortis dessus, dont quelques exclusivités, c’est surtout la promesse d’une machine puissante et capable de faire tourner les jeux récents qui intéresse. Pour rappel, la machine est plus puissante qu’une PS4 Pro. Il n’y a donc pas de raison qu’elle ne puisse pas accéder aux dernières sorties, surtout lorsqu'on sait qu’il y a aussi la Xbox Series S dans les parages, console peu puissante comparée à la Xbox Series X. Et pourtant, l’une des plus grosses sorties de l’année va visiblement rater le coche, et ça risque de faire mal aux quelques millions de joueurs qui ont la Nintendo Switch 2.

L'une des plus grosses sorties de l'année va esquiver la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 est bien plus puissante que sa grande sœur et quelques gros jeux nous le prouvent déjà. Même si c’est parfois difficile pour elle d’encaisser, les jeux restent jouables et la plupart des titres disponibles tournent même comme des charmes. Nintendo a enfin une console capable de tenir le rythme un minimum sans passer par la case cloud gaming. Seulement voilà, apparemment ce n’est pas suffisant ou il y a un accrochage dans la chaîne de conception puisque l’une des plus grosses sorties de l’année va carrément rater sa sortie sur Nintendo Switch 2.

On ne parle pas de n'importe quel jeu puisqu’il s’agit de Call of Duty Black Ops 7, le fps annuel qui séduit des millions de joueurs chaque année. D’après de récents leaks que l’on doit à Bill Bil Kun via Dealabs, dénicheur de bons plans et d’infos concernant les dernières sorties. Alors qu’il a su trouver le prix de toutes les versions de Call of Duty Black Ops 7, aucune version Nintendo Switch 2 n’est visiblement mentionnée ni prévue au lancement.

A quand Call of Duty sur la console de Nintendo ?

Toutefois, pas de panique ! Il est probable que le jeu finisse par sortir un peu plus tard sur Nintendo Switch 2. Un souci dans le développement de la version ou simplement un tout autre pépin peut être à l’origine de cette absence. Il est aussi possible que l’info n’a tout simplement pas été déterrée en avance. Pour rappel, lors du rachat d’Activision par Microsoft, l’affaire s’était conclue sur un accord obligeant Microsoft à publier Call of Duty sur Nintendo Switch également, et ce pour une dizaine d’années. On devrait donc y voir plus clair dans les prochaines semaines, peut-être même que la Gamescom 2025 nous donnera davantage de détails concernant cette version du jeu. Mais pour le moment malheureusement, rien ne laisse entrevoir l’arrivée de Call of Duty Black Ops 7 sur Nintendo Switch 2.

Source : Dealabs