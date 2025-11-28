La Nintendo Switch 2 pourrait bientôt accueillir l’une des licences les plus énormes du jeu vidéo. De quoi apporter un nouveau souffle à la console. Que sait-on exactement ?

Un nouvel indice relance la question du retour de Call of Duty sur une console Nintendo. Sledgehammer Games cherche actuellement des développeurs ayant déjà travaillé sur la Nintendo Switch ou sur des projets mobiles ambitieux. À première vue, ce détail peut sembler anodin. Pourtant, le contexte autour de la licence montre qu’il pourrait s’agir d’un signe important pour la Nintendo Switch 2.

Une arrivée sur Nintendo Switch 2

Call of Duty n’est plus apparu sur une machine Nintendo depuis 2013. À l’époque, Call of Duty Ghosts avait tenté de s’imposer sur Wii U, sans succès. Depuis, la franchise est restée concentrée sur des plateformes plus puissantes. Les limites techniques des consoles Nintendo ont souvent été pointées du doigt, aussi bien par les studios que par les autorités ayant supervisé l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft. Mais la situation a évolué. La Nintendo Switch 2, sortie cette année, a surpris par ses performances. Plusieurs jeux gourmands y tournent déjà sans compromis majeurs. De quoi ouvrir la porte à un retour de Call of Duty, un sujet longtemps repoussé pour raisons techniques.

Lors du rachat d’Activision Blizzard en 2023, Microsoft s’est engagé à sortir Call of Duty sur les machines Nintendo pendant dix ans. Cet engagement n’a pas encore été appliqué, faute d’épisodes adaptés à la plateforme. L’arrivée de nouvelles offres d’emploi mentionnant explicitement une expérience Switch intervient donc au bon moment. Il ne s’agit pas d’une annonce officielle. Mais ces signaux internes montrent que les studios liés à Call of Duty se préparent à cette nouvelle étape. L’accord devra de toute manière être honoré. Et la Nintendo Switch 2 semble désormais capable d’accueillir des jeux de cette ampleur.

Quel studio ouvrira la voie ?

Sledgehammer Games serait chargé du Call of Duty prévu pour 2027. Infinity Ward, de son côté, prépare Modern Warfare 4 pour 2026, un épisode situé en Corée selon les premières informations disponibles. Si la série doit faire son retour sur Nintendo Switch 2, le titre de Sledgehammer pourrait être le premier à franchir ce cap.

Cela reste à confirmer. Cependant, la chronologie des projets et les besoins techniques du studio rendent cette hypothèse crédible. Il serait logique que l’adaptation à la machine de Nintendo soit pensée en amont du développement plutôt que tardivement.

Source : Sledgehammer Games