Si tout ou presque de la Nintendo Switch 2 a déjà fait l'objet de leaks et rumeurs assez plausibles en attendant une présentation plus officielle de ce que la bête embarque, voici que de nouvelles découvertes se font jour à son sujet. On les tient cette fois de sources bien plus sûres, puisqu'il s'agit de dépôts de la part de Big N auprès de la Commission Fédérale des Communications (FCC en anglais). Ces dépôts s'intéressent notamment à une fonctionnalité propres à la nouvelle version des Joy-Con, et à la connectivité de la console très attendue.

La Nintendo Switch 2 dépose encore de nouveaux secrets

Le 2 avril prochain, la Nintendo Switch 2 révèlera officiellement tous ses secrets, après une première présentation qui avait déjà suscité une certaine excitation auprès des adeptes. Nous devrions ainsi enfin voir ce que la bête a dans le ventre, sa date de sortie, son prix et le line-up de jeux présents à son lancement. À un peu moins d'un mois du jour-J, de nombreux brevets et dépôts similaires se font jour à son propos. Après un brevet relatif à son nouveau dock, les dernières découvertes en la matière s'intéressent au Joy-Con et à la connectivité de la console.

Sur le premier plan, un dépôt fait auprès de la FCC fait état de la présence de la technologie NFC (near-field connection) sur les Joy-Con de la Nintendo Switch 2. Celle-ci s'intéresse à la connexion de la console aux fameux amiibo de Big N. Cela se fera, comme sur sa grande sœur, via le Joy-Con droit. Connecter les amiibo à la console devrait donc encore se faire en les approchant du haut de la manette. Cela vient donc compléter une fiche technique plutôt fournie pour les Joy-Con de la Switch 2, comprenant pour rappel un mode d'attache magnétique et un capteur optique les faisant fonctionner peu ou prou comme une souris d'ordinateur.

Sur le second plan, un autre dépôt auprès de la FCC fait mention de la présence de la technologie Wi-Fi 6 sur la Nintendo Switch 2 (contre Wi-Fi 5 sur sa grande sœur). Celles et ceux qui espéraient une connectivité sans fil plus rapide verront donc leurs vœux exaucés. À noter enfin que le second port USB-C sur le pourtour de la console pourra également être utilisé comme port de recharge. Doit-on s'attendre à d'autres révélations de dernière minute avant la grande présentation de la Switch 2 le 2 avril prochain ? L'avenir nous le dira.

Source : Federal Communications Commission