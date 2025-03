Décidemment, Big N semble s'agiter plus que d'habitude à quelques semaines de la deuxième présentation de la Nintendo Switch 2. Alors que l'événement approche à grands pas, des brevets déposés par le constructeur japonais font surface. Selon toute vraisemblance, la société pourrait profiter du lancement de leur prochaine console pour sortir une manette Gamecube, avec en parallèle l'ajout des jeux Gamecube pour les abonnés au Nintendo Switch Online. Une nouveauté attendue de pied ferme depuis longtemps et qui pourrait constituer un argument de vente pour certains.

De l'IA dans la Nintendo Switch 2 pour améliorer les jeux ?

La Nintendo Switch 2 promet tout un tas de nouvelles fonctionnalités. Il est par exemple dit que les Joy-Cons pourraient être inversés ou encore qu'il pourrait servir de souris ou quelque chose de similaire. On sait aussi que la rétrocompatibilité, une fonctionnalité ultra demandée, sera disponible. Si vous prévoyez déjà l'achat d'une Switch 2, sachez que la plupart de vos jeux de la Switch actuelle pourront encore vous servir, comme l'a bien confirmé Big N en début d'année. Certes, il y aura des restrictions, mais cela pourrait ne concerner que des titres très particuliers à l'image de Nintendo Labo ou encore Ring Fit Adventure. Si l'on en croit la mise à jour d'un brevet officiel auprès de l'UPSTO, une autre fonctionnalité hyper attendue se confirme encore pour la Nintendo Switch 2.

L'internaute Mike Odyssey a en effet découvert qu'un brevet sur une technologie d'upscaling avait été mis à jour le 13 mars dernier. Un changement tout récent qui semble suggérer que la société pourrait bien s'en servir pour sa Nintendo Switch 2. Une technologie révolutionnaire qui peut tout changer, à l'image du DLSS de Nvidia, du FSR ou du PSSR de la PS5 Pro, qui permettrait d'afficher des jeux à une résolution plus élevée que la résolution interne originale. En l'occurence, le document et les schémas associés détaillent comment passer d'un jeu en 540p en 1080p, grâce à l'emploi de l'intelligence artificielle.

Si cette technologie d'upscaling pourrait être utile pour économiser des ressources pour les jeux disponibles uniquement sur Nintendo Switch 2, on y voit aussi un autre avantage. Big N pourrait y avoir recours pour offrir un rendu plus flatteur des titres de la Switch 1 comme The Legend of Zelda Tears of the Kingdom par exemple.

Source : USPTO (via Mike Odyssey)