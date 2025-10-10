Cet excellent jeu du lancement de la Nintendo Switch 2 s’offre une toute nouvelle mise à jour, histoire de résoudre les problèmes gênants que les joueurs avaient pu rencontrer.

Square Enix continue de bichonner Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster, l’un des premiers RPG sortis sur la Nintendo Switch 2 et plus largement, l'un des meilleurs jeux de la console. Le studio vient de déployer la mise à jour 1.0.2, disponible depuis aujourd'hui. Au programme : des corrections de bugs, des ajustements bienvenus et plusieurs améliorations de confort. Rien de révolutionnaire, mais un vrai plus pour ceux qui ont replongé dans cette aventure culte.

Une nouvelle mise à jour pour ce très bon jeu Nintendo Switch 2

C’était l’un des points les plus agaçants du lancement : les problèmes de déconnexion. Square Enix a enfin corrigé le tir. Le jeu ne devrait plus se couper d’Internet lors des chargements ou au réveil de la Nintendo Switch 2. Autre ajout utile : un message “Communication en cours” apparaît désormais quand le jeu se reconnecte ou vérifie la liste d’amis. En cas de souci, les joueurs verront un message d’erreur clair au lieu d’un simple retour silencieux au menu. Mieux encore, un test de connexion Internet a été ajouté dans le menu des options. Pratique pour vérifier son réseau sans quitter sa partie.

Le studio a aussi revu l’équilibrage du jeu. Le taux de jetons nécessaires dans la boutique d’échange a été réduit, rendant certaines récompenses plus faciles à obtenir. Une bonne nouvelle pour ceux qui trouvaient le système trop long ou trop exigeant. Autre correction notable : le succès “9 999” se débloque désormais correctement lorsqu’on inflige cette quantité de dégâts à Orthros. Un détail pour certains, mais une petite victoire pour les chasseurs de trophées. Une bonne nouvelle pour ce jeu Nintendo Switch 2.

Des tutoriels plus clairs et plus intuitifs

Ce n'est pas tout pour ce jeu Nintendo Switch 2. L’équipe a aussi pris le temps d’améliorer la présentation des tutoriels, souvent jugés un peu confus. Les premières explications sur les métiers affichent maintenant des indications plus lisibles, avec la mention “appuyer et maintenir”. Le mini-jeu Luxencheer Rhythm Catch, lui, bénéficie d’un tutoriel dès sa première apparition. De quoi aider les nouveaux joueurs à comprendre plus facilement les mécaniques de ce petit défi musical.

Square Enix indique également avoir corrigé plusieurs bugs mineurs non détaillés pour le jeu Nintendo Switch 2. Des ajustements discrets, mais importants pour garder le jeu fluide et agréable à jouer. Sorti en juin 2025, Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster remet au goût du jour le grand classique de la 3DS, avec des graphismes HD, des mini-jeux utilisant le mode “souris” des Joy-Con 2, et une ambiance toujours aussi unique.

Source : Square Enix'