Entre Mario Kart World et surtout le très récent Donkey Kong Bananza, qui affiche actuellement un très beau score de 91 sur Metacritic, la Nintendo Switch 2 tient d’ores et déjà assurément deux belles exclusivités dans son catalogue. Toutefois, comme nous le savons, la firme japonaise entend aussi désormais plus que jamais ouvrir ses portes aux éditeurs tiers, qui étaient ainsi déjà présents en masse pour soutenir la console à son lancement. Et cela va continuer, puisque l’arrivée d’un autre jeu extrêmement attendu vient tout juste d’être officialisée.

Borderlands 4 daté sur Nintendo Switch 2

C’est en effet confirmé : Borderlands 4, le prochain titre de Gearbox Software, arrivera bel et bien sur Nintendo Switch 2 dans les semaines à venir. Mais contrairement aux autres versions du jeu, qui sortiront dès le 12 septembre prochain sur PS5, Xbox Series et PC, il faudra en revanche patienter jusqu’au 3 octobre pour pouvoir en profiter. Pour l’heure, aucune raison particulière n’a été donnée pour expliquer ce décalage. Néanmoins, cela reste assurément une excellente nouvelle pour tous les possesseurs de la Nintendo Switch 2.

De même, le studio n’a pas encore précisé non plus sous quelle forme sortira Borderlands 4 sur la machine de Nintendo. Aura-t-il droit à une version intégrale du jeu sur la cartouche, à une Game-Key Card, ou à un simple code de téléchargement même pour la version physique ? On l’ignore. Cela étant, nous devrions assez vite être fixés sur la question, puisqu’il ne fait aucun doute que Gearbox devrait prochainement reprendre la parole au sujet de cette version Nintendo Switch 2. Peut-être Randy Pitchford, le boss du studio à la langue bien pendue, s’en chargera-t-il personnellement ?

Une présentation imminente pour le jeu ?

À moins que Borderlands 4 ne fasse partie des jeux qui seront présentés lors du fameux Nintendo Direct évoqué par de nombreux bruits de couloir ? Car les rumeurs voudraient en effet que la Nintendo Switch 2 soit de nouveau mise à l’honneur lors d’une conférence durant les prochains jours, avec notamment un accent tout particulier accordé aux éditeurs tiers. Cela serait alors l’occasion de découvrir les premières images de cette version du jeu, qui ne dispose pour l’heure de rien de plus que d’une date de sortie. Mais c’est déjà pas mal, cela dit.