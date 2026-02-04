La Nintendo Switch 2 accueille de plus en plus de gros jeux récents, mais aussi des portages de titres un peu plus datés. Certains s'en sortent à merveille, d'autres pas ou moyennement, mais ça reste toujours intéressant pour les développeurs et surtout les joueurs de voir arriver de plus en plus de jeux autres que Nintendo. Malheureusement, l'une des grosses sorties de 2025 qui devait arriver fièrement sur la machine vient d'annoncer une très mauvaise nouvelle.

Vous ne verrez pas ce très gros jeu sur Nintendo Switch 2 pour le moment

Beaucoup l'attendaient depuis qu'il a été annoncé, mais il va falloir prendre son mal en patience désormais, puisque Borderlands 4 n'arrivera pas de sitôt sur Nintendo Switch 2. C'est à l'occasion du bilan financier de Take-Two que Strauss Zelnick, le grand patron, a affirmé que le développement du FPS de Gearbox était en pause, sans préciser pour combien de temps. « Nous avons pris la difficile décision de suspendre le développement de cette version », a déclaré Zelnick dans les colonnes de Variety. Il justifie cette décision par une volonté de recentrer ses efforts sur le contenu post-lancement du jeu sur les autres plateformes, et son optimisation.

Pour autant, la porte n'est pas totalement fermée concernant le portage du jeu sur Nintendo Switch 2. Strauss Zelnick nous rassure en précisant qu'ils poursuivent leur étroite collaboration avec Nintendo, notamment pour les sorties de PGA Tour 2K25 et WWE 2K26 prochainement. On sait bien que ça ne concerne pas directement Borderlands 4, mais ça reste une bonne nouvelle de savoir que 2K ne boude pas définitivement la Nintendo Switch 2.

Pour l'heure donc, si vous voulez jouer à Borderlands 4, il faudra se tourner vers sa mouture PS5, Xbox Series et PC. Pas mal de mises à jour sont déjà sorties et d'autres viendront. On attend également plusieurs DLC dans le courant de l'année avec de nouvelles histoires, un nouveau chasseur de l'arche et d'autres surprises. On aura aussi le droit à des ajouts et fonctionnalités gratuites ainsi que des packs plus modestes avec de nouveaux cosmétiques, des défis, des armes, et tout un tas de choses du genre.

Source : Take Two via Variety