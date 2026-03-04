La géant japonais a pour rappel tenu ce 3 mars une nouvelle conférence très peu de temps après le précédent Partner Showcase le mois dernier, mais cette fois sous la forme d'un Indie World. Cela a donc permis de mettre en lumière plusieurs jeux indépendants à venir sur la Nintendo Switch 2, dont la belle pépite qui nous intéresse ici et qui avait fait beaucoup de bruit à sa sortie initiale l'année dernière.

Ouverture d'une salle princière enfin sur Nintendo Switch 2

Sorti plus précisément le 10 avril 2025, édité par Raw Fury et développé par le tout petit studio indépendant Dogubomb, dont il s'agissait d'ailleurs de la toute première création, le titre qui nous intéresse ici et qui sort enfin sur Nintendo Switch 2 a clairement marqué la critique et le public : on parle évidemment de Blue Prince, qui vient sur la dernière console de Big N avec une autre appréciable surprise : le support des contrôles à la souris des Joy-Con 2, histoire de proposer une expérience complète.

S'il y a bien un jeu qu'il fallait retenir du récent Indie World et qui mérite une place de choix dans la ludothèque des détenteurs d'une Nintendo Switch 2, c'est bien Blue Prince. Véritable pépite qui n'a clairement pas usurpé son appellation, ce puzzle-game intrigant vient renouveler le genre avec une approche roguelite rafraîchissante. Ces mécaniques qui permettent de rendre excitante chaque nouvelle partie grâce à une petite composante de hasard ont la cote en ce moment, comme l'a prouvé Balatro, élu meilleur jeu indépendant de 2024, puisque Blue Prince a également décroché de nombreuses récompenses à l'issue d'une année 2025 pourtant extrêmement riche en excellents jeux indé.

Si vous n'aviez pas encore eu l'occasion de réaliser le potentiel de Blue Prince et que vous détenez une Nintendo Switch 2, c'est peut-être le moment de se laisser tenter et d'essayer de voir ce qui se cache derrière la mystérieuse chambre 46. D'autant que le titre y est disponible au prix plutôt correct de 19,79 euros, mais pour l'heure uniquement en dématérialisé.

