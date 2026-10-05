PlatinumGames veut étendre l'univers de Bayonetta sur Nintendo Switch 2, d'autant plus après les dernières productions du studio. Mais le créateur de la licence préserve encore le mystère autour de ses ambitions.

Alors que Bayonetta vient de s'offrir une collaboration avec le jeu Stellar Blade, PlatinumGames envisage de nouvelles aventures pour sa sorcière mythique. Atushi Inaba, le président du studio et créateur de la licence, s'est confié sur ses envies pour la suite après deux récentes exclusivités sorties sur Nintendo Switch. On imagine déjà la Switch 2 devenir le terrain de prédilection pour un potentiel nouvel épisode.

Le studio PlatinumGames va-t-il faire un nouveau jeu Bayonetta ?

À l'occasion du Tokyo Game Show 2026, le média japonais Famitsu a pu s'entretenir avec Atsushi Inaba, le président actuel de PlatinumGames. Celui-ci est notamment revenu sur le partenariat avec le studio Shift Up qui a permis à l'univers de Bayonetta de s'inviter dans le jeu Stellar Blade. C'était le bon moment pour se demander ce que devenait la licence de la fameuse sorcière depuis la sortie en exclusivité sur Nintendo Switch de son troisième volet en 2022 et de son spin-off l'année suivante.

Avec une licence qui fêtera ses 20 ans d'existence avant la fin de cette décennie, PlatinumGames peut compter sur une grande communauté de fans. Mais beaucoup s'inquiètent de l'éventualité d'un Bayonetta 4, sur Nintendo Switch 2 notamment, après plusieurs départ au sein du studio. Cependant, Atsushi Inaba montre un enthousiasme qui a de quoi rassurer sur l'avenir de la sorcière quand on lui demande s'il a des projets pour la suite :

Je ne peux pas vraiment répondre à ça pour le moment. Mais j'ai très envie de développer le personnage de Bayonetta et d'élargir son univers. Atsushi Inaba, pour Famitsu.

© PlatinumGames

Bayonetta 4 va-t-il sortir sur Nintendo Switch 2 ?

PlatinumGames s'est largement rapproché de Nintendo ces dernières années. La première console hybride du constructeur a été le terrain de jeu exclusif de Bayonetta 3, qui nous avait subjugué en 2022, et du spin-off Cereza and the Lost Demon. Dès lors, on ne serait pas surpris que si un quatrième épisode doive voir le jour, le studio penserait à privilégier la Nintendo Switch 2 pour la sortie.

D'ailleurs, Inaba a pu évoquer son intérêt pour la Nintendo Switch 2 lors de son entretien avec Famitsu. Même s'il rappelle que PlatinumGames n'a encore sorti aucun jeu sur cette console, il assure que les membres du studio sont « convaincus de son potentiel énorme ». Il concède toutefois qu'elle ne peut pas intégrer toutes les fonctionnalités offertes par la concurrence. Pour autant, il semble persuadé qu'elle « offrira une expérience de jeu encore plus intéressantes aux utilisateurs ». Il est donc encore trop tôt pour parler d'un Bayonetta 4, mais l'idée suit visiblement son chemin chez les développeurs.