Ça se bouscule désormais au portillon de la Nintendo Switch 2. Après un lancement mesuré du côté du line-up — ce qui n'a pas empêché la console de cartonner —, le catalogue commence à grossir sacrément. Les annonces pleuvent pour la fin d'année et 2026. Mais tous les gros jeux du marché ne peuvent pas nécessairement se faire une place sur la machine hybride, parfois limitée par ses capacités. Cependant, nous pourrions bien avoir une surprise vraiment inattendue.

Un sondage qui met le doute pour la Nintendo Switch 2

Ces derniers jours, certains internautes ont pu être étonnés en naviguant sur YouTube. Si vous êtes un habitué de la plateforme de partage de vidéo, vous êtes certainement familier avec ses publicités, mais aussi ses sondages. De fait, il arrive qu'avant de visionner du contenu, une question vous soit posée. Cela concerne souvent d'autres réclames que vous auriez pu voir sur le site ou alors vos habitudes de consommation, y compris en matière de gaming. Pour autant, une mention de la Nintendo Switch 2 dans ce cadre à de quoi surprendre.

Sur Reddit, l'internaute TheRealL64 a partagé une capture d'écran troublante. En naviguant sur YouTube, il s'est vu poser cette question : « Sur quelle console seriez-vous le plus susceptible d'acheter ou de jouer à Battlefield 6 ? ». Les propositions sont « Nintendo Switch 2 », « Xbox Series X », « PlayStation 5 » et « Aucune de ces réponses ». Or, la mention à la machine de Big N à de quoi surprendre puisque le jeu n'a pas été annoncé dessus. Que faut-il comprendre alors ?

Changements de plans chez Electronic Arts ?

La nature de ce sondage est encore énigmatique. De fait, YouTube ne précise pas qui en est à l'origine. Dès lors, nous pouvons nous demander s'il ne s'agirait pas d'une initiative d'Electronic Arts pour évaluer les inclinaisons des joueuses et joueurs potentiellement intéressés par Battlefield 6.

Cependant, l'éditeur a été clair sur le sujet. Dans sa foire aux questions dédiée au jeu, nous pouvons lire clairement qu'il n'a « pas prévu de sortie Battlefield 6 sur Switch 2 ». Dès lors, il pourrait soit y avoir des changements en interne. Cela dit, compte tenu du rachat fraîchement acté d'Electronic Arts, ne serait-ce pas trop tôt ?

Capture d'écran en date du 13 octobre 2025. © Gameblog.

Moins qu'un leak, le plus probable serait que ce sondage soit le fruit d'autres acteurs du marché, voire directement de YouTube. Poser une telle question est manière d'ajuster l'algorithme de la plateforme selon les habitudes des consommateurs. Ainsi, elle pourrait par exemple recommander davantage de contenu liés à la Nintendo Switch 2 ou autres plateformes à celles et ceux qui regardent régulièrement des vidéos de Battlefield 6.