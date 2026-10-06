Le marché européen accueille maintenant la nouvelle Nintendo Switch 2 avec batterie remplaçable. Le constructeur a en effet dû se conformer aux normes de l'Union Européenne avec sa dernière console hybride. Dès lors, il a planché sur un modèle absolument semblable au premier, à ceci près qu'il permet de changer vous-mêmes la batterie et prolonger la durabilité de la machine. Vous pouvez vous la procurer dès à présent, surtout qu'il y a des promos pour le lancement.

Une nouvelle Nintendo Switch 2 dont vous pouvez changer la batterie

Ça y est, vous allez pouvoir régler les problèmes de batterie vous-mêmes avec la nouvelle Nintendo Switch 2. Si, jusqu'à maintenant, on se fiait surtout aux astuces diverses pour préserver sa durée de vie, cette ère est révolue. Pour répondre aux normes de l'UE qui entreront en vigueur à la mi-février 2027, le modèle qui vient de sortir vous permet de la remplacer vous-mêmes par une neuve.

Cette Nintendo Switch 2 dispose d'une batterie d'une capacité de 5 172 mAh. Le support du constructeur indique que cela représente environ 1 % de moins que le premier modèle. Il rappelle également que la paire de Joy-Con 2 qui accompagne la nouvelle machine est également équipée de batteries remplaçables.

Ce changement dans la structure de la Nintendo Switch 2 augure une petite prise de poids de la machine. Le modèle avec batterie remplaçable pèse ainsi 411 grammes sans les Joy-Con, soit 10 de plus qu'à l'origine, et 548 g avec les manettes attachées, contre 534 g auparavant.

© Nintendo

Quand pourra-t-on acheter séparément les Joy-Con et manettes avec batterie remplaçable ?

Toujours dans l'idée de respecter les normes européennes, les nouveaux modèles de Joy-Con ainsi que la manette Nintendo Switch 2 Pro seront disponibles à l'achat séparément. Vous pourrez les retrouver à la vente dès l'« hiver 2026 ». Le timing semble parfait pour pouvoir en glisser sous le sapin à Noël prochain.

En revanche, si les manettes GameCube et N64 de la Nintendo Switch 2 sont également concernées, il faudra patienter pour vous les procurer avec une batterie remplaçable. Ces nouveaux modèles n'arriveront pas avant début 2027 selon le support du constructeur.

Comment remplacer la batterie de la nouvelle Nintendo Switch 2 ?

Même s'il est recommandé de faire remplacer la batterie de votre Nintendo Switch 2 par un professionnel, rien ne vous empêche de procéder vous même au changement. Pour ce faire, assurez-vous d'abord que la batterie déjà en place soit déchargée au moins à 75 %, pour prévenir tout risque d'incendie. Retirez également toute carte mémoire insérée dans la machine et détachez les Joy-Con. Enfin, munissez-vous d'un tournevis JIS 00 et suivez la procédure pour remplacer la batterie de votre Nintendo Switch 2 :

Éteignez la console et décrochez les Joy-Con 2 pour la manipuler en mode nomade.

et décrochez les Joy-Con 2 pour la manipuler en mode nomade. Retirez les deux vis qui encadrent la prise USB-C sur la tranche inférieure de la console.

Retirez ensuite la vis située au-dessus de la console, près de la ventilation.

De chaque côté de la console (là où on branche les Joy-Con), dévissez les vis.

Prenez soin de déboîter doucement la plaque arrière de la Nintendo Switch 2, notamment à l'aide d'outils plats et fin à glisser dans les rainures.

Remplacez la batterie actuelle de votre console par la nouvelle.

Où acheter la Nintendo Switch 2 avec batterie remplaçable ?

Maintenant que la Nintendo Switch 2 avec batterie remplaçable est sortie, vous pouvez la retrouvez chez la plupart des revendeurs. D'ailleurs, certains vous font profiter d'une promotion pour le lancement. C'est l'occasion de vous la procurer au meilleur prix et peut-être même de prendre de l'avance sur vos cadeaux de Noël.



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