La Nintendo Switch 2 va évoluer en France grâce à une nouvelle réglementation européenne qui a forcé Nintendo à s'incliner. Et ça pourrait bien ne pas être le seul acteur concerné.

La Nintendo Switch 2 a beau être une console accessible et facile à prendre en main, lorsqu'il faut la réparer, c'est une toute autre histoire. Et c'est bien le problème avec les machines portables, elles sont bien plus exposées que les autres machines sédentaires. C'est notamment un problème lorsque la batterie interne a des problèmes ou lâche complètement. Mais l'Union Européenne a justement fait appliquer une nouvelle norme qui obligera tous les constructeurs à prendre de nouvelles mesures, et même Nintendo va devoir s'y plier.

Nintendo doit sortir une nouvelle Switch 2 en Europe

Les nouvelles normes européennes sont tombées et devront être appliquées. Dès le mois de février 2027, tous les constructeurs d'appareils portables, dont Nintendo, devront obligatoirement permettre aux utilisateurs d'accéder facilement à la batterie. On ne sait pas encore comment Nintendo va répondre à cette obligation ni quelles seront exactement les modifications apportées. Mais les première mesure devront être appliqué dès l'année prochaine, ce qui veut dire qu'une nouvelle consoles Nintendo Switch 2 verra le jour par chez nous, des modèle estampillé du code "OMS" selon The Verge.

Il se pourrait par ailleurs que cela s'étende même aux accessoires comme les manettes pro ou encore les Joy-Con, bien que cela n'ait pas été précisé pour le moment. Si c'est le cas, tout un tas d'autres constructeurs devraient être concernés et l'on pourrait être au devant d'un gigantesque changement pour les accessoires console et PC mais aussi les smartphones, bien que la norme soit ici quelque peu différente.

© Nintendo.

Une réglementation européenne qui pourrait avoir de lourdes conscéquences

Dans les faits, il est demandé aux différents constructeurs dont Nintendo de permettre aux personnes non expérimentées de remplacer leur batterie eux-mêmes. Il n'est pas précisé qu'il faut spécifiquement un retour aux batteries amovibles, mais de rendre la batterie accessible et les réparations faciles avec des outils fournis ou faciles d'accès au commun des mortels.

Cette mesure qui impacte donc déjà Nintendo devrait s'étendre à d'autres. Elle a donc pour but de permettre la réparation facilement, mais on peut imaginer tout un tas de changements. Si remplacer sa batterie devient un jeu d'enfant, on peut supposer que l'on aura par la suite des batteries à acheter séparément et donc potentiellement la possibilité de les interchanger lorsqu'elle tombe complètement à plat, de manière à accroître finalement sa durée de vie lors de très longs trajets par exemple. Ou peut-être que l'on aura enfin un allègement de certains services après-vente fastidieux. Il faudra encore patienter le temps que la norme européenne soit appliquée par le plus grand nombre en plus de Nintendo pour voir ce qu'il en ressort.