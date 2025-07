La Nintendo Switch 2 a beau reprendre la formule et les fonctionnalités de la précédente machine du nom, elle apporte aussi son lot de nouveautés. Pour autant, tout n'est peut-être pas encore vraiment au point. C'est en tout cas ce que laisse penser certaines mauvaises expériences de joueurs depuis sa sortie. Une grosse mise en garde est donc de mise.

Une nouvelle fonctionnalité ingénieuse au premier abord

Décidément, la Nintendo Switch 2 enchaîne les bad buzz. Bien qu'elle rencontre un très gros succès, s'étant écoulée à plus de 3,5 millions d'exemplaires les premiers jours de son lancement, certains acquéreurs ont des remontrances qui ne peuvent être laissées sur le côté compte tenu de ce que cela signifie.

Après le coup de la surchauffe, c'est cette fois une fonctionnalité-même de la Nintendo Switch 2 qui interroge. Qui plus est, nous parlons ici d'une nouvelle fonctionnalité, qui a également été rendue disponible sur les anciennes consoles hybrides de la marque. Il s'agit des « Cartes de jeu virtuelles » (aussi appelées « Game Key Cards » en anglais).

Sur le papier, ces cartes numériques se présentent comme l'équivalent d'une cartouche physique, mais totalement dématérialisées. C'est notamment ce qui est utilisé pour prêter vos jeux sur une autre console. C'est aussi utile pour gérer l'espace exploité sur votre console par exemple.

Des Cartes virtuelles défectueuses sur Nintendo Switch 2 ?

Mais, cette fonctionnalité semble avoir rencontré quelques limites sur Nintendo Switch 2. Il y a bien sûr l'étrangeté d'acheter une boîte physique avec seulement un code à l'intérieur, ce à quoi on commence à être habitué. Cependant, c'est une affaire bien plus dommageable qui nous inquiète aujourd'hui.

Un utilisateur Reddit a relaté une mésaventure alarmante. C'est advenu après avoir acheté une Game Key Card de Life is Strange True Colors à £10 pour sa Nintendo Switch 2 sur le site du revendeur CDKeys. Le prix était une aubaine et tout fonctionnait parfaitement au départ. Seulement, ça n'a pas duré.

Un mois et demi plus tard, l'internaute a vu sa Nintendo Switch 2 être bannie en raison de cet achat. Il semblerait que la firme de Kyoto ait détecté une violation des droits. La seule explication donnée a été qu'il aurait « plusieurs codes sur [sa] console ».

Difficile de savoir exactement ce que le constructeur a pu détecter, mais ça pourrait rentrer dans sa politique de lutte contre le piratage et ce genre de pratiques. Dès lors, cela devra servir de mise en garde : faites très attention à la provenance de vos cartes de jeu virtuelles, surtout si vous passez par des plateformes en ligne et non des revendeurs traditionnels.