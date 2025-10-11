Grande nouvelle pour les joueuses et joueurs français : la Nintendo Switch 2 s'offre une baisse de prix générale. C'est le moment de vous faire plaisir si vous hésitiez à craquer pour la console hybride.

C'est votre portefeuille qui vous remerciera. Vous n'étiez pas encore prêt à investir dans une Nintendo Switch 2 ? La baisse de prix définitive en Europe, y compris en France, se confirme chez les revendeurs. À partir de maintenant, vous paierez la console qui cartonne déjà partout un peu moins cher, aussi bien en magasin que sur les boutiques en ligne. Cela vaut également pour le pack qui inclut Mario Kart World, une belle occasion de commencer avec un premier jeu à disposition.

La Nintendo Switch 2 voit son prix baisser

À son lancement, la Nintendo Switch 2 avait connu une légère polémique. Certains trouvaient son prix trop élevé, surtout en comparaison des autres consoles du marché. Dès lors, cette grande nouvelle devrait faire plaisir à celles et ceux qui étaient réticents à passer à la caisse pour le moment.

C'est la chaîne de magasin E. Leclerc qui a été la première à sauter le pas. Mais il n'aura pas fallu longtemps pour que les autres revendeurs suivent la tendance. Ainsi, la Nintendo Switch 2, nouvelle console hybride de la firme de Kyoto qui propose des performances plus poussées que sa grande sœur, voit son prix baisser de 50 €. Exit les 469,99 € du lancement, elle s'affiche désormais en moyenne à 419,99 €.

Le pack Mario Kart World également moins cher

Avoir une console, c'est bien. Avoir des jeux à utiliser dessus, c'est mieux ! Dès lors, vous serez certainement ravis d'apprendre que cette réduction ne concerne pas uniquement la Nintendo Switch 2. Les packs console + jeu sont également concernés. Le plus emblématique, qui inclut Mario Kart World en dématérialise, est donc maintenant moins cher.

Commencez au mieux votre aventure avec la Nintendo Switch 2 en optant pour le pack Mario Kart World. Ainsi, vous profiterez d'un jeu de course familial regroupant les mascottes les plus célèbres de la franchise. D'autant plus que le titre seul est proposé à 79,99 € en version numérique, ou 89,99 € en physique. Si vous penchez pour le pack avec console, c'est comme si vous ne le payiez que 50 € puisqu'il vous en coûtera 469,99 € en tout.