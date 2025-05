Alors même que la Nintendo Switch 2 n’est pas encore sortie, Nintendo commence d’ores et déjà à évoquer la possibilité d’en augmenter le prix à l’avenir.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on vit à une période particulièrement étrange pour l’industrie du jeu vidéo. En effet, alors qu’il a toujours été de coutume pour les constructeurs de réduire le prix de leurs consoles dans les années suivant leur sortie, nous avons cette fois-ci été confrontés au cas inverse. Que ce soit la PS5 ou les Xbox Series, toutes sont aujourd’hui vendues à un tarif plus élevé qu’elles ne l’étaient à l’origine en 2020. Et visiblement, le même cas de figure pourrait se produire avec la Nintendo Switch 2.

La Switch 2 pourrait monter ses prix à l’avenir

C’est en effet ce qu’a confirmé Shuntaro Furukawa, le PDG de la compagnie, à l’occasion d’une récente prise de parole destinée aux investisseurs. « Si les hypothèses concernant les tarifs changent de manière significative, nous examinerons quels ajustements de prix nous pourrons faire et les mettrons en œuvre après avoir pris en compte différents facteurs » a-t-il notamment indiqué. Une déclaration d’autant plus étonnante que le tarif élevé de la console ne manque déjà pas de faire débat auprès des joueurs.

Néanmoins, cela pourrait tout de même prendre un certain temps avant de se produire. Car comme l’a également assuré Furukawa, dans l’immédiat, l’objectif de Nintendo reste de vendre le maximum de consoles le plus rapidement possible. « Pour l’instant, la priorité absolue est de populariser rapidement la Switch 2 » a-t-il assuré. Nous devrions donc pouvoir échapper à une éventuelle hausse de prix durant les premiers mois, si ce n’est les premières années d’existence de la machine. Même si l’idéal serait, évidemment, d’y échapper tout court.

Extrait de la vidéo de présentation de la Nintendo Switch 2. © Nintendo France

Les polémiques s’enchaînent

En tout cas une chose est sûre : ce n’est sûrement pas avec ce genre de déclaration que Nintendo risque d’apaiser la gronde des joueurs. Car entre le prix relativement élevé de la console, le lancement de Mario Kart World au prix hallucinant de 90€, et enfin les polémiques liées aux versions physiques qui n’en sont pas vraiment, il y a de quoi s'inquiéter. Espérons que cela n’entache pas le succès de la Switch 2, dont le lancement est prévu pour le 5 juin prochain. Pour rappel, vous pouvez d’ailleurs d’ores et déjà retrouver nos premières impressions à son sujet.

Source : Yahoo News, Genki_JPN