Alors que la Nintendo Switch 2 continue de faire monter la pression chez les joueurs. Les premières offres commencent à fleurir un peu partout. Et bonne nouvelle pour ceux qui comptent sauter sur la console dès sa sortie : Auchan propose actuellement 15 € offerts pour toute précommande de la Switch 2. Une réduction bienvenue, surtout dans un contexte où les consoles next-gen sont rarement soldées avant leur sortie.

La Nintendo Switch 2 avec un prix plus doux

Pas besoin ici de prendre un bundle ou des accessoires supplémentaires : l’offre concerne la console Nintendo Swtich 2 nue, ce qui permet de profiter de la remise sans frais additionnels. La réduction s’applique sous forme de 15 € crédités sur votre compte Waaoh (le programme de fidélité d’Auchan), à utiliser pour vos prochains achats. Si vous commandez régulièrement sur le site ou dans les magasins de l’enseigne, c’est tout bénéfice.

Comme souvent avec ce type de promo, l’offre est limitée dans le temps et dans les stocks disponibles. Il est donc recommandé de ne pas trop tarder. Surtout si vous souhaitez recevoir la console dès le jour de sa sortie. Pour le moment, l'offre se termine le 5 juin 2025. Soit la date de sortie officielle de la nouvelle Nintendo Switch 2.

Une console qui devrait frapper fort

Comme nous l’avions évoqué dans notre preview sur Gameblog, les premières impressions autour de la Nintendo Switch 2 sont très positives. La console adopte un gabarit plus large. Le tout en restant étonnamment légère, avec des Joy-Con magnétiques repensés, plus confortables à l’usage, et une ergonomie globale nettement améliorée. Côté technique, nous avions pu essayer des titres comme Mario Kart World, affiché en 4K, ou Metroid Prime 4, qui tournait à 120 fps, tandis que Zelda: Breath of the Wild profite enfin d’un rendu à 60 fps constants, avec des visuels revus à la hausse.

La Nintendo Switch 2 introduit également des idées inédites. Comme un mode "souris" utilisant les Joy-Con posés à plat pour des déplacements précis. Ou encore une caméra additionnelle (vendue séparément) pensée pour enrichir l’expérience multijoueur. L’écran LCD 1080p à 120 Hz remplace l’OLED de la précédente version, un choix qui divisera peut-être, surtout avec une autonomie annoncée entre 2,5 et 6 heures.

Source : Auchan