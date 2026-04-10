Vous passez beaucoup de temps à jouer sur Nintendo Switch 2 ? Dans ce cas, cette astuce pourrait bien vous aider à préserver l’efficacité de votre batterie sur le long terme.

Avec plus de 17 millions d’unités vendues en l’espace six mois seulement, la Nintendo Switch 2 est à n’en pas douter un véritable carton pour Nintendo. Il faut dire qu’après le succès phénoménal rencontré par la première Switch, il était difficile d’envisager les choses autrement. Pourtant, en dépit de l’engouement suscité par la nouvelle machine, certains éléments continuent de chiffonner les joueurs. En tête de liste notamment : la durée de vie de la batterie, jugée bien trop faible par le public. Il existe toutefois une solution pour mieux la préserver.

En effet, tous les possesseurs d’appareils électroniques le savent, plus on tend à les charger, et plus la batterie est amenée à perdre en efficacité au fil des cycles. Pour les possesseurs de la Nintendo Switch 2, cela suscite donc de véritables craintes étant donné la faible autonomie dont dispose la console depuis son lancement. Heureusement, il semblerait que le constructeur nippon ait pensé à tout. Une option présente dans les paramètres, justement recommandée par Nintendo, vise en effet à préserver la batterie de la console sur le long terme.

Située dans l’onglet « Console », celle-ci, baptisée « Arrêter de recharger entre 80 et 90% », permet à la Nintendo Switch 2 d’arrêter de recharger la batterie avant d’atteindre les 100% dans le but « d’optimiser sa durée de vie ». Bien sûr, cela n’améliorera pas l’autonomie de la machine durant vos sessions de jeu, mais cela devrait au moins permettre d’en préserver l’efficacité sur le long terme, et ce malgré la multiplicité des cycles de rechargement. En sachant que, comme le précise Nintendo, cette option n’empêchera pas l’affichage de votre niveau de batterie à 100%.

© KiKiToès, Gameblog

« Même quand cette option est activée, il peut arriver que la console recharge la batterie à 100% pour assurer un affichage correct du niveau de charge » peut-on en effet lire sur la Nintendo Switch 2. Reste maintenant à savoir si cela sera réellement efficace sur la durée, ce que nous ne pourrons pas vraiment vérifier avant quelques années. Mais d’ici là, peut-être un nouveau modèle de Nintendo Switch 2 doté d’une batterie amovible aura fait son apparition ? C’est en tout cas la rumeur qui court depuis quelques semaines… Affaire à suivre.

Source : Nintendo