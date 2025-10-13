La Nintendo Switch 2 accueille de plus en plus de jeux au fil des mois, dont de très grosses sorties déjà disponibles sur les autres plateformes. La dernière de Nintendo cartonne et pour cause : en plus d’être la petite sœur d’une des consoles les plus vendues de l’histoire, elle offre un vrai bond technologique comparé à cette dernière. Les jeux les plus récents, et autrement impossibles à porter sur Nintendo Switch première du nom, arrivent enfin et les joueurs peuvent maintenant profiter de pratiquement tous les titres majeurs. L’un d’entre eux pourrait d’ailleurs arriver très prochainement si l'on en croit cette grosse enseigne française.

Cet énorme jeu de 2025 sur Nintendo Switch 2 ? Le doute n'est plus permis

C’est l’un des jeux les plus marquants de l’année. Assassin’s Creed Shadows a fait couler énormément d'encre avant, pendant et après sa sortie. Le jeu d’Ubisoft a toutefois rencontré un joli succès et a accueilli un premier gros DLC. Non content d’être disponible sur PS5, PC et Xbox Series, le jeu devrait arriver prochainement sur Nintendo Switch 2. En juillet dernier, le service de classification PEGI avait enregistré le jeu sur la console de Nintendo, avant qu’Ubisoft n’affirme que le jeu finirait par se diriger « vers d’autres plateformes ». Depuis, plus de nouvelles... jusqu’à aujourd’hui. L’enseigne Auchan a en effet mis en ligne une page dédiée à Assassin’s Creed Shadows sur Nintendo Switch 2 avant même qu’Ubisoft ne nous donne une date de sortie.

En général, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, embargo piétiné ou simple préparation en vue d’une prochaine annonce ? La question reste en suspens toujours est-il que ça confirme clairement que quelque chose arrive très bientôt. À l’heure où ces lignes sont écrites, la page d'Auchan existe toujours et aucune annonce n’a encore été faite.

Il va encore falloir s’armer de patience avant de pouvoir retrouver Noe et Yasuke sur Nintendo Switch 2, mais il semblerait bien que ça en prenne le chemin. Affaire à suivre donc.

source : Auchan