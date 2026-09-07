À l’aube de la diffusion du prochain Nintendo Direct, les rumeurs et les leaks s’accumulent autour des annonces que l’on pourrait potentiellement y retrouver. En effet, alors que de nouveaux jeux liés à certaines des franchises les plus emblématiques de la firme pourraient être de la partie, la conférence du 9 septembre pourrait également être l’occasion pour certains éditeurs tiers d’y annoncer l’arrivée de leurs propres jeux sur Nintendo Switch 2. Et l’un d’eux pourrait bien être Assassin’s Creed Black Flag Resynced si l’on en croit de nouvelles fuites.

Une manette Nintendo Switch 2 inspirée d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced dévoilée

C’est tout du moins ce que l’on peut déduire de la récente apparition d’une manette Advanced Pro aux couleurs du jeu sur le site officiel de E.Leclerc, où elle est disponible en précommande pour une sortie prévue le 22 septembre 2026. Et vous en conviendrez, on imagine très mal Ubisoft prendre le temps de concevoir une manette inspirée d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced pour Nintendo Switch 2, sans prendre la peine d’y sortir le jeu en question dans la foulée. Surtout quand on sait que la compagnie n’est jamais la dernière à soutenir Nintendo.

Pour preuve, en l’espace d’un peu plus d’un an maintenant, Ubisoft a déjà commercialisé quatre de ses titres sur Nintendo Switch 2, à savoir Star Wars Outlaws, Assassin’s Creed Shadows, The Rogue Prince of Persia et Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains. Sachant que le précédent Assassin’s Creed fait partie du lot, il y a donc fort à parier qu’Assassin’s Creed Black Flag Resynced va lui aussi y avoir droit, avant que Rayman Origins, Rayman Legends Retold et The Crew Motorfest ne lui emboîtent le pas le mois prochain.

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Une annonce imminente pour le jeu sur la console de Nintendo ?

En tout cas si l’arrivée du jeu sur Nintendo Switch 2 se fait en même temps que le lancement de la manette qui lui est dédiée, c’est-à-dire d’ici la fin du mois de septembre. Car pour l’heure, précisons tout de même que rien n’a encore été annoncé par Ubisoft. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que certains internautes se réjouissent déjà de cette information, et se disent prêts à prendre Assassin’s Creed Black Flag Resynced « day one si c’est vrai » sur Nintendo Switch 2. Reste plus qu’à attendre la confirmation, ou non, lors du prochain Nintendo Direct.

Source : E.Leclerc