L'un des jeux de rôle les plus appréciés depuis sa sortie en 2021 s'apprête à revenir dans une version Nintendo Switch 2. C'est l'occasion de découvrir cet incroyable J-RPG.

La Nintendo Switch 2 continue de se parer de portages d'excellents titres, particulièrement depuis les annonces du Nintendo Direct de la semaine dernière. L'une des dernières grosses annonces en date, c'est la sortie prochaine d'un RPG unanimement salué depuis sa sortie en 2021. L'un des meilleurs RPG de ces dernières années s'apprête en effet à sortir sur Nintendo Switch 2 dans quelques mois.

Un RPG que les fans attendaient de pied ferme sur Nintendo Switch 2

Lors de la dernière conférence organisée par Nintendo, Bandai Namco a en effet dévoilé la date de sortie de l'un des meilleurs RPG de ces dernières années sur la Nintendo Switch 2. Tales of Arise, que l'on avait adoré à sa sortie en 2021, refait ainsi parler de lui à l'occasion d'un portage annoncé pour le 22 mai prochain. Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition comprendra le jeu de base ainsi que son extension éponyme, qui avait vu le jour en 2023.

Attention, il faut toutefois préciser qu'il ne s'agit pas d'une version remasterisée. L'épisode original de Tales of Arise était jusqu'à présent disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Bandai Namco présente donc cette nouvelle version comme un strict portage, qui tourne nativement sur Nintendo Switch 2. Mais cela signifie peut-être que d'autres épisodes pourraient arriver à l'avenir, comme Tales of Graces f Remastered ou Tales of Berseria Remastered qui ne sont pour l'instant pensés que pour la première génération de Switch.

Le trailer d'annonce en anglais de Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition sur Nintendo Switch 2

Plus que trois petits mois à attendre avant de pouvoir mettre la main sur ce monument du J-RPG moderne dans sa version Nintendo Switch 2, prévue en versions dématérialisée et physique. Si vous cherchez d'ailleurs à mettre la main sur le jeu en version boîte, le site officiel de Bandai Namco propose déjà de la précommander pour une cinquantaine d'euros.