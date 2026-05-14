En attendant d’en savoir plus sur les plans de Nintendo pour sa Nintendo Switch 2, Nacon a annoncé l’arrivée de deux de ses titres sur la machine, et ce sont des pépites.

Tandis que nous approchons déjà tranquillement du premier anniversaire de la Nintendo Switch 2, les choses s’activent pas mal du côté de la firme japonaise. En effet, la mauvaise nouvelle que beaucoup de joueurs redoutaient tant a peut-être fini par se confirmer, mais l’éditeur l’assure : du lourd se prépare pour la machine d’ici la fin de l’année. Et en attendant qu’un futur Nintendo Direct ne vienne, on l’espère, officiellement lever le voile à ce sujet, deux nouveaux titres tiers annoncent leur arrivée prochaine dans le catalogue de la Nintendo Switch 2.

Deux nouveaux jeux tiers annoncés sur Nintendo Switch 2

Car oui, au-delà de ses futures exclusivités à venir, comme Yoshi and the Mysterious Book, Splatoon Raiders ou encore Star Fox par exemple, la machine de Nintendo continue d’ouvrir ses portes à certaines des productions third-party les plus appréciées par le public. À commencer par Hell is Us, qui débarquera officiellement sur Nintendo Switch 2 dès le 24 septembre 2026. De quoi, on l’espère, apporter un peu plus de visibilité à cet excellent jeu d’action-aventure signé Rogue Factor, injustement passé sous les radars à sa sortie à cause d’Hollow Knight Silksong.

Ce dernier ne sera toutefois pas seul, puisque toujours durant l’automne, la console de Nintendo accueillera également Ravenswatch, un excellent roguelike signé Passtech Games qui plaira assurément aux amateurs du genre. Malheureusement, pas de date de sortie plus précise d’annoncée dans son cas pour le moment. Cela dit, pour les joueurs PlayStation, Xbox et PC, sachez qu’une mise à jour gratuite baptisée « Song of Thieves » sera lancée à partir du 27 mai prochain, avec des contenus inédits qui seront aussi à retrouver sur Nintendo Switch 2.

Voilà qui devrait assurément contribuer à garantir une belle fin d’année à la machine, donc, en attendant que Nintendo ne se décide à nous en dire plus sur ses projets maisons. Profitons-en pour rappeler qu’il y a encore deux semaines, Annapurna Interactive annonçait également l’arrivée de neuf de ses jeux sur Nintendo Switch 2, parmi lesquels le récent Mixtape, maintenant disponible, ou encore l’excellent Stray, à venir le 28 mai prochain. De son côté, IO Interactive viendra apporter sa pierre à l’édifice avec 007 First Light d’ici la fin de l’été.

Source : Nacon