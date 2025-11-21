Vous aimez les jeux cozy à la Stardew Valley ? Alors vous devriez absolument jeter un œil à Outbound, qui vient tout juste de confirmer sa sortie sur Nintendo Switch 2 pour 2026.

Devant le succès toujours plus grandissant d’un titre comme Stardew Valley, qui a aujourd’hui réussi l’exploit de séduire plus de 41 millions de joueurs depuis sa sortie, nombreux sont les développeurs à vouloir s’en inspirer. Ces dernières années, plusieurs titres au concept similaire ont ainsi été annoncés de part et d’autre, à l’instar par exemple d’Outbound, dont la campagne a rencontré un grand succès sur Kickstarter en 2024. Tellement que ses créateurs, Square Glade Games, ont finalement confirmé l’arrivée du jeu sur Nintendo Switch 2.

Outbound annonce sa sortie sur Nintendo Switch 2

En effet, grâce aux 265 679€ rapportés par la campagne Kickstarter il y a un peu plus d’un an, Outbound va non seulement pouvoir sortir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch comme initialement prévu, mais aussi sur Nintendo Switch 2. En revanche, il faudra finalement attendre un peu plus longtemps que prévu avant de pouvoir poser les mains dessus, puisque le studio a profité de cette annonce pour décaler la date de sortie, initialement fixée au mois de janvier 2026, au deuxième trimestre de l’année. Un léger report, donc, mais un report quand même.

Cela reste néanmoins un mal pour un bien si cela peut permettre à davantage de joueurs de découvrir Outbound, tout en laissant suffisamment de temps à Square Glade Games pour peaufiner son titre. Surtout quand on sait que l’équipe ne comporte que deux personnes, qui ont pourtant assurément de grandes ambitions pour cette expérience mêlant crafting, farming et exploration en monde ouvert dans une aventure également pensée pour la coop à quatre joueurs.

Outbound prend place dans un futur proche et utopique, où vous débutez à bord d'un camping-car vide. À vous de le transformer en la maison de vos rêves, seul ou accompagné. Le jeu vous invite à construire et explorer à votre rythme, en récupérant des matériaux, fabriquant des objets et personnalisant votre véhicule à l’aide de pièces modulaires. Au fil de l'aventure, vous développerez diverses technologies pour optimiser l’alimentation de votre habitat .Et ce sera aussi sur Nintendo Switch 2, donc.

Source : Square Glade Games