À l’occasion des 40 ans de Dragon Quest, Square Enix a annoncé une bonne nouvelle pour les fans de Dragon Quest 11 S, qui dénoncent toutefois une décision de l’éditeur.

Pokémon, Sonic, Tomb Raider, Halo, The Legend of Zelda… En cette année 2026, toutes ces grandes licences du jeu vidéo possèdent un point commun : elles célèbrent un anniversaire important. Et elles sont loin d’être les seules. Hier, c’était par exemple à Square Enix de déployer les grands moyens pour Dragon Quest, qui vient tout juste de fêter son quarantième anniversaire. Ce qui fut l’occasion pour l’éditeur de faire de belles annonces, parmi lesquelles notamment une version Nintendo Switch 2 de Dragon Quest 11 S : Les Combattants de la destinée.

C’est officiel, Dragon Quest 11 S arrive sur Nintendo Switch 2…

En effet, si tous les regards se sont naturellement tournés vers la présentation très attendue de Dragon Quest 12, qui nous a enfin donné de ses nouvelles après cinq longues années de silence, le dernier opus de la franchise a lui aussi eu droit à un nouveau coup de projecteur avec l’annonce d’une Édition Ultime, à paraître sur Nintendo Switch 2 le 24 septembre 2026. Forcément, la nouvelle a alors été accueillie à bras ouverts (en tout cas au début) par les fans de la franchise, qui se réjouissent déjà de pouvoir profiter du titre dans les meilleures conditions possibles.

Car pour son arrivée sur la nouvelle machine de Nintendo, Dragon Quest 11 S embarquera non seulement tous les contenus disponibles à ce jour sur Nintendo Switch, à savoir les scénarios supplémentaires pour les personnages secondaires, les doublages anglais et japonais, les modes graphiques 2D ou 3D, et la bande-son orchestrale ; mais aussi la possibilité de privilégier les graphismes ou les performances sur Nintendo Switch 2. Sans compter non plus l’ajout de trois nouveaux ensembles d’objets : « Trodain », « Marcassin » et « Aventurier heureux ».

…mais un détail met déjà les fans très en colère

Dommage, toutefois, que cette bonne nouvelle soit malheureusement ternie par une information beaucoup moins réjouissante pour les fans, à savoir que les possesseurs de Dragon Quest 11 S sur Nintendo Switch ne pourront pas bénéficier d’une mise à niveau pour cette nouvelle version. « Faites attention à choisir la bonne version », peut-on ainsi lire dans la description du jeu sur le Nintendo eShop, où le titre de Square Enix est affiché au prix de 39.99€. Ce qui déclenche déjà sans surprise de nombreuses réactions protestataires sur les réseaux sociaux.

« L’absence de mise à niveau de la Switch à la Nintendo Switch 2 est un travail mal fait », s’exclame par exemple un internaute sous le tweet d’annonce du compte officiel de Dragon Quest. « Ça fait l’effet d’une gifle en plein visage », affirme un autre de son côté. « Joyeux 40ème anniversaire, vous avez vraiment tout raté ». « Franchement, allez vous faire foutre, les gars, pour ne pas avoir prévu de possibilité de mise à niveau directe pour ceux qui possèdent déjà le jeu », déclare enfin un dernier avec virulence. Nul doute que pour les créateurs de Dragon Quest 11 S, le message est passé.

Source : Square Enix